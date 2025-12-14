Kình ngư Thanh Bảo công khai bênh vực bạn gái Mỹ Tiên

Giành HCV 200 m bơi ếch, kình ngư Phạm Thanh Bảo có màn ăn mừng, giơ tay tạo biểu tượng chữ T, ủng hộ bạn gái Võ Thị Mỹ Tiên sau sự việc gần đây ở tuyển bơi.

Tối 14/12, Phạm Thanh Bảo bước vào chung kết 200 m ếch nam. Anh thi đấu ấn tượng, về nhất với thời gian 2 phút 12 giây 81. Ăn mừng ở vạch đích, Thanh Bảo giơ hai ngón tay, xếp thành hình chữ T.

Thanh Bảo giơ ngón tay, tạo hình chữ T, gửi thông điệp cổ vũ, động viên bạn gái Võ Thị Mỹ Tiên. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ với truyền thông sau tấm HCV, Thanh Bảo khẳng định: “Chữ T đó là Võ Thị Mỹ Tiên. Em có động viên bạn rằng mình còn hai ngày thi đấu nữa, hãy cố gắng để thi đấu. Mình còn nhiều đoạn đường phía trước. Em và Tiên sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Thấy bạn khóc thì em không dám hỏi nhiều, chỉ động viên nhiều thôi”.

Sự cố liên quan tới Mỹ Tiên diễn ra tối 13/12. Sau khi giành HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, Mỹ Tiên lên bục nhận giải. Một trong những người trao giải là ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam. Ông Hùng đã có nhiều trao đổi với Mỹ Tiên ngay trên bục nhận huy chương, đồng thời đưa tay thị phạm một số động tác bơi.

Nội dung trao đổi của ông Hùng và Mỹ Tiên chưa được tiết lộ. Nhưng sau trao đổi, Mỹ Tiên bật khóc ngay trên bục nhận huy chương. Cô ôm mặt, rời bể bơi, không dừng lại để chụp hình ăn mừng cùng tấm HCB như thông lệ của các vận động viên.

Mỹ Tiên nhận góp ý từ ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam, ngay trên bục nhận huy chương. Ảnh: Duy Hiệu.

Vụ việc liên quan tới Mỹ Tiên và ông Hùng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Ngày 14/12, Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games đã ra thông báo, thể hiện quan điểm về vụ việc này: “Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội, hay đại diện các liên đoàn, hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các vận động viên (VĐV) trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33”.

Nguồn tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam cho biết đoàn cũng đã trao đổi với ông Hùng về sự cố. Chuyện một VĐV đỉnh cao được góp ý công khai từ những quan chức không thuộc ban huấn luyện, lại ngay trên bục nhận huy chương, là rất hiếm thấy trong thể thao chuyên nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng chia sẻ của ông Hùng ở thời điểm ấy là chưa phù hợp cả về địa điểm và thời gian.

Bản thân Mỹ Tiên là một VĐV giỏi của tuyển bơi Việt Nam. Tính cả huy chương bạc hôm 13/12, Mỹ Tiên đã giành tổng cộng 4 HCB kể từ SEA Games 2022 tại Hà Nội. Huy chương bạc là thành tích cao nhất của bơi nữ Việt Nam sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên giải nghệ.

Trở lại với Thanh Bảo, đây là HCV SEA Games thứ 6 trong sự nghiệp của Thanh Bảo, tất cả đều ở nội dung 100 m và 200 m ếch. “Ông hoàng bơi ếch” của tuyển bơi Việt Nam vẫn đang thống trị nội dung này kể từ SEA Games năm 2022.

Thanh Bảo và Mỹ Tiên cũng đã công khai tình yêu của mình. Cả hai thường xuyên chia sẻ các hình ảnh đời thường và thi đấu cùng nhau. Tình cảm của họ nhận được nhiều lời khen ngợi và chúc phúc từ người hâm mộ.