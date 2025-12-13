Khoảnh khắc Mỹ Tiên khóc ngay khi nhận huy chương

|
Võ Thị Mỹ Tiên trao đổi nhanh với ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, cô gái bộc lộ cảm buồn bã.
|
Sau đó Mỹ Tiên khóc nức nở, đi về phía đường hầm. Đại diện Ban huyến luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết lãnh đạo tới động viên Mỹ Tiên, có trao đổi nhanh, góp ý về chuyên môn, đặt câu hỏi về kỹ thuật với cô dẫn tới cảm xúc của Tiên.
|
Võ Thị Mỹ Tiên giành Huy chương bạc tại nội dung 400 m nữ hỗn hợp, cô để thua vận động viên bơi của nước chủ nhà.
|
Mỹ Tiên xuất phát tốt, liên tục trong top dẫn đầu suốt chặng đua, chỉ kém vận động viên Kamonchanok chưa đến 1 giây.
|
Trong ngày 13/12, tuyển bơi Việt Nam giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
|
Sinh năm 2005, Võ Thị Mỹ Tiên được đánh giá là gương mặt trẻ có bước phát triển nhanh của làng bơi Việt Nam. Nữ kình ngư này thường xuyên để lại dấu ấn tại các giải quốc nội nhờ khả năng tranh tài ở nhiều cự ly, từ 50m đến 1.500m.
|
Ngay khi nhìn bảng điểm, Mỹ Tiên thất vọng dựa vào thành bể bơi.
|
Năm ngoái, Mỹ Tiên là một trong số các VĐV Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024.
