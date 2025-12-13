Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc Mỹ Tiên khóc ngay khi nhận huy chương

  • Thứ bảy, 13/12/2025 21:09 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Ngay say khi nhận huy chương bạc ở nội dung bơi 400 m hỗn hợp nữ, Mỹ Tiên trao đổi nhanh với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, sau đó cô gái bật khóc.

boi sea games 33 anh 1

Võ Thị Mỹ Tiên trao đổi nhanh với ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, cô gái bộc lộ cảm buồn bã.
boi sea games 33 anh 2

Sau đó Mỹ Tiên khóc nức nở, đi về phía đường hầm. Đại diện Ban huyến luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết lãnh đạo tới động viên Mỹ Tiên, có trao đổi nhanh, góp ý về chuyên môn, đặt câu hỏi về kỹ thuật với cô dẫn tới cảm xúc của Tiên.
boi sea games 33 anh 3

Võ Thị Mỹ Tiên giành Huy chương bạc tại nội dung 400 m nữ hỗn hợp, cô để thua vận động viên bơi của nước chủ nhà.
boi sea games 33 anh 4

Mỹ Tiên xuất phát tốt, liên tục trong top dẫn đầu suốt chặng đua, chỉ kém vận động viên Kamonchanok chưa đến 1 giây.
boi sea games 33 anh 5

Trong ngày 13/12, tuyển bơi Việt Nam giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
boi sea games 33 anh 6

Sinh năm 2005, Võ Thị Mỹ Tiên được đánh giá là gương mặt trẻ có bước phát triển nhanh của làng bơi Việt Nam. Nữ kình ngư này thường xuyên để lại dấu ấn tại các giải quốc nội nhờ khả năng tranh tài ở nhiều cự ly, từ 50m đến 1.500m.
boi sea games 33 anh 7

Ngay khi nhìn bảng điểm, Mỹ Tiên thất vọng dựa vào thành bể bơi.

boi sea games 33 anh 8

Năm ngoái, Mỹ Tiên là một trong số các VĐV Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024.

Duy Hiệu

từ Bangkok

bơi sea games 33 bơi sea games 33 mỹ tiên việt nam thái lan

