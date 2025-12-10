Nỗi buồn của em trai Ánh Viên

Chiều tối 10/12, đội tuyển bơi lội Việt Nam có ngày thi đấu ra quân. Bơi lội là một trong những nội dung được quan tâm bậc nhất của thể thao Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung. Trong đó, nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân được quan tâm hơn cả với sự hiện diện của hai VĐV trình độ cao Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn.