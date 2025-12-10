Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nỗi buồn của em trai Ánh Viên

  Thứ tư, 10/12/2025
Sau 3 kỳ SEA Games, Nguyễn Quang Thuấn vẫn chưa thể tìm được cho mình tấm huy chương vàng đầu tiên.

Khoảnh khắc Hưng Nguyên giành HCV đầu tiên cho bơi Việt Nam VĐV Hưng Nguyên giành HCV ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam với thời gian 2 phút 02 giây 11, vượt qua đối thủ người Philippines, Gian Christopher San (2 phút 03 giây 88).
Chiều tối 10/12, đội tuyển bơi lội Việt Nam có ngày thi đấu ra quân. Bơi lội là một trong những nội dung được quan tâm bậc nhất của thể thao Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung. Trong đó, nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân được quan tâm hơn cả với sự hiện diện của hai VĐV trình độ cao Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn.
Hưng Nguyên là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV ở 200 m hỗn hợp cá nhân nam khi thống trị đường đua này suốt từ SEA Games 2019. Trong khi đó, Quang Thuấn chưa giành được huy chương nào ở nội dung này sau 3 lần tham dự đại hội.
Không ngoài dự đoán, Hưng Nguyên tiếp tục chiếm ưu thế. Anh giữ tốc độ ổn định ở phần bơi bướm, bơi ngửa trước khi bứt lên mạnh mẽ ở 50 m ếch và 50 m bơi sải. Ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nam, mỗi 50 m, các VĐV sẽ thực hiện một kỹ thuật bơi khác nhau.
Chung cuộc, Hưng Nguyên về nhất với thời gian 2 phút 02 giây 11, VĐV về nhì Gian Christopher San (Philippines, 2 phút 03 giây 88) còn Quang Thuấn về thứ ba với thời gian 2 phút 04 giây 19.
Đây là sự thống trị tuyệt đối của Hưng Nguyên ở tầm khu vực. Sau thời kỳ của Nguyễn Thị Ánh Viên, Hưng Nguyên cùng Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Thanh Bảo đang là trụ cột của tuyển bơi lội Việt Nam.
Trong khi ấy, em trai Ánh Viên vẫn chưa thể tìm được huy chương vàng đầu tiên cho mình. Sa 3 kỳ đại hội, Quang Thuấn mới có 2 huy chương bạc, một huy chương đồng.
Điều an ủi cho Thuấn là hai HCB của anh giành được ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Huy chương đồng này là lần đầu tiên Thuấn lọt vào top 3 ở 200 m hỗn hợp cá nhân nam. Đây là một sự tiến bộ.
Tuy nhiên, Quang Thuấn có vẻ chưa vui với kết quả này. Anh vẫn còn những nội dung thi đấu khác để cải thiện thành tích, nhất là nội dung sở trường 400 m hỗn hợp cá nhân nam trong những ngày tới.
Bên cạnh HCV của Hưng Nguyên, thành tích đáng kể nhất còn lại của bơi là HCB của Võ Thị Mỹ Tiên ở nội dung 200 m bơi bướm. Đáng chú ý, người sở hữu 20 HCV SEA Games chỉ về thứ ba, xếp sau cả Mỹ Tiên.

