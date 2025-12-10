Em trai Ánh Viên chưa thể giành vàng SEA Games

Tối 10/12, Nguyễn Quang Thuấn về sau Trần Hưng Nguyên và VĐV Philippines ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam.

Em trai Ánh Viên về thứ 3 ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam. Ảnh: Minh Chiến (từ Thái Lan).

Hưng Nguyên về nhất với thời gian 2 phút 02 giây 11, vượt qua đối thủ người Philippines, Gian Christopher San (2 phút 03 giây 88). Nguyễn Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, về thứ ba với thành tích 2 phút 04 giây 19, góp phần tô đậm dấu ấn của bơi Việt Nam ở chặng mở màn.

Đáng chú ý, em trai của Ánh Viên chưa thể phá dớp giành vàng trong lần thứ 3 tham dự SEA Games. Anh tiếp tục thất bại trước đàn anh Hưng Nguyên – người đang thống trị đường bơi này suốt 3 kỳ SEA Games gần nhất.

Dù vậy, Quang Thuấn còn cơ hội cạnh tranh ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Ở hai kỳ SEA Games trước đó, cậu em trai Ánh Viên đều đoạt HCB nội dung này.

Hung Nguyên trong phần thi chung kết. Ảnh: Minh Chiến (từ Thái Lan).



Trong khi đó, Hưng Nguyên cùng Huy Hoàng và Thanh Bảo tiếp tục là 3 trụ cột hàng đầu của tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games năm nay. Huy Hoàng sở trường ở các cự ly đường dài, còn Thanh Bảo cũng đạt phong độ cao ở cự ly 100 m và 200 m bơi ếch.

Chính họ giữ cho đường đua xanh của Việt Nam duy trì được vị thế đáng kể trong khu vực, đặc biệt trong giai đoạn hậu Ánh Viên – thời kỳ mà khoảng cách với bơi Singapore có nguy cơ bị nới rộng.

Chiến thắng của Hưng Nguyên khẳng định đẳng cấp của một nhà vô địch SEA Games, mở ra hy vọng bứt phá cho đội tuyển bơi Việt Nam trong những nội dung tiếp theo. Với phong độ ổn định và sự tự tin được củng cố, bơi lội tiếp tục là một trong những "mũi nhọn" của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.