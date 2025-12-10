Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

Em trai Ánh Viên chưa thể giành vàng SEA Games

  • Thứ tư, 10/12/2025 18:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 10/12, Nguyễn Quang Thuấn về sau Trần Hưng Nguyên và VĐV Philippines ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam.

Em trai Ánh Viên về thứ 3 ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam. Ảnh: Minh Chiến (từ Thái Lan).

Hưng Nguyên về nhất với thời gian 2 phút 02 giây 11, vượt qua đối thủ người Philippines, Gian Christopher San (2 phút 03 giây 88). Nguyễn Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, về thứ ba với thành tích 2 phút 04 giây 19, góp phần tô đậm dấu ấn của bơi Việt Nam ở chặng mở màn.

Đáng chú ý, em trai của Ánh Viên chưa thể phá dớp giành vàng trong lần thứ 3 tham dự SEA Games. Anh tiếp tục thất bại trước đàn anh Hưng Nguyên – người đang thống trị đường bơi này suốt 3 kỳ SEA Games gần nhất.

Dù vậy, Quang Thuấn còn cơ hội cạnh tranh ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Ở hai kỳ SEA Games trước đó, cậu em trai Ánh Viên đều đoạt HCB nội dung này.

Boi loi Viet Nam anh 1Boi loi Viet Nam anh 2Boi loi Viet Nam anh 3Boi loi Viet Nam anh 4

Hung Nguyên trong phần thi chung kết. Ảnh: Minh Chiến (từ Thái Lan).

Trong khi đó, Hưng Nguyên cùng Huy Hoàng và Thanh Bảo tiếp tục là 3 trụ cột hàng đầu của tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games năm nay. Huy Hoàng sở trường ở các cự ly đường dài, còn Thanh Bảo cũng đạt phong độ cao ở cự ly 100 m và 200 m bơi ếch.

Chính họ giữ cho đường đua xanh của Việt Nam duy trì được vị thế đáng kể trong khu vực, đặc biệt trong giai đoạn hậu Ánh Viên – thời kỳ mà khoảng cách với bơi Singapore có nguy cơ bị nới rộng.

Chiến thắng của Hưng Nguyên khẳng định đẳng cấp của một nhà vô địch SEA Games, mở ra hy vọng bứt phá cho đội tuyển bơi Việt Nam trong những nội dung tiếp theo. Với phong độ ổn định và sự tự tin được củng cố, bơi lội tiếp tục là một trong những "mũi nhọn" của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

Huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam ở SEA Games 33

Trưa chiều 10/12, cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung thuyền đôi nữ 500 m.

4 giờ trước

‘Quỷ lùn’ Đào Hồng Sơn thua VĐV Thái Lan ở SEA Games

Đào Hồng Sơn không thể vượt qua VĐV Thái Lan ở tứ kết ju-jitsu hạng cân dưới 62 kg nam tại SEA Games 33 vào chiều 10/12.

4 giờ trước

Hình ảnh tranh cãi dữ dội ở SEA Games 33

Sáng 10/12, nội dung quyền tiêu chuyển đôi nam - nữ hỗn hợp tại SEA Games 33 kết thúc trong làn sóng tranh cãi khi đơn khiếu nại của tuyển Taekwondo Malaysia bị bác bỏ.

7 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Bơi lội Việt Nam Ánh Viên Bơi lội Việt Nam

Bình luận

    Đọc tiếp

    Y tuong MU mua Salah hinh anh

    Ý tưởng MU mua Salah

    1 giờ trước 19:02 10/12/2025

    0

    MU được khuyên công khai gửi đề nghị hỏi mua Momahed Salah giữa lúc cầu thủ người Ai Cập mâu thuẫn với HLV Arne Slot.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý