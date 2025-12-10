Hình ảnh tranh cãi dữ dội ở SEA Games 33

Sáng 10/12, nội dung quyền tiêu chuyển đôi nam - nữ hỗn hợp tại SEA Games 33 kết thúc trong làn sóng tranh cãi khi đơn khiếu nại của tuyển Taekwondo Malaysia bị bác bỏ.

Ban đầu, bảng điểm hiện cặp đôi Malaysia được chấm cao hơn nhưng Thái Lan mới là đội thắng.

Ban đầu, bảng điểm cho thấy cặp Jason Loo - Nur Humaira Karim đạt 8,520 điểm, nhỉnh hơn đôi chủ nhà Thái Lan Chonlakorn Chayawatto - Thana Kiewlailerd với 8,460 điểm. Tuy nhiên, khi công bố kết quả, ban tổ chức xác nhận Thái Lan mới là đội thắng.

Malaysia lập tức nộp đơn khiếu nại. Thế nhưng chỉ ít phút sau, kết quả bị đảo ngược. Tổ trọng tài chấm lại và trao chiến thắng cho Thái Lan với cách biệt chỉ 0,04 điểm, khiến Malaysia bị loại ngay vòng đầu.

Thứ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Adam Adli, xác nhận đơn khiếu nại bị bác. "Chúng tôi tôn trọng quyết định, nhưng không thể giấu được nỗi thất vọng", ông nói tại Bangkok. "Cặp VĐV này có đẳng cấp quốc tế. Đôi lúc thể thao là vậy, và chúng tôi phải tiến lên".

Trưởng đoàn Datuk Dr Sheikh Muszaphar Sheikh Mustapha gọi phán quyết là rất khó chấp nhận. "Hai VĐV của chúng tôi là hạt giống số một. Hai bài thi gần như ngang nhau, nhưng chúng tôi thua 0,04 điểm ở phần trình bày", ông nói. "Chúng tôi khiếu nại, nhưng khi kết quả được công bố, mọi thứ không thể thay đổi".

Cũng ở nội dung này, Taekwondo mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho Thể thao Việt Nam. Cặp VĐV Nguyễn Trọng Phúc – Trịnh Thị Kim Hà thi đấu ấn tượng, vượt qua đôi chủ nhà Thái Lan để góp mặt ở chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nam – nữ. Rất tiếc ở trận tranh HCV, họ đứng sau cặp Singapore.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra khi lãnh đội taekwondo Việt Nam gửi đơn khiếu nại lên tổ trọng tài, cho rằng bộ đôi Singapore mắc 3 lỗi rõ ràng trong chung kết nhưng không bị tính phạt. Sau khi nhóm họp, ban tổ chức quyết định giữ nguyên kết quả ban đầu.