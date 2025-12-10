Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Hình ảnh tranh cãi dữ dội ở SEA Games 33

  • Thứ tư, 10/12/2025 13:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 10/12, nội dung quyền tiêu chuyển đôi nam - nữ hỗn hợp tại SEA Games 33 kết thúc trong làn sóng tranh cãi khi đơn khiếu nại của tuyển Taekwondo Malaysia bị bác bỏ.

Ban đầu, bảng điểm hiện cặp đôi Malaysia được chấm cao hơn nhưng Thái Lan mới là đội thắng.

Ban đầu, bảng điểm cho thấy cặp Jason Loo - Nur Humaira Karim đạt 8,520 điểm, nhỉnh hơn đôi chủ nhà Thái Lan Chonlakorn Chayawatto - Thana Kiewlailerd với 8,460 điểm. Tuy nhiên, khi công bố kết quả, ban tổ chức xác nhận Thái Lan mới là đội thắng.

Malaysia lập tức nộp đơn khiếu nại. Thế nhưng chỉ ít phút sau, kết quả bị đảo ngược. Tổ trọng tài chấm lại và trao chiến thắng cho Thái Lan với cách biệt chỉ 0,04 điểm, khiến Malaysia bị loại ngay vòng đầu.

Thứ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Adam Adli, xác nhận đơn khiếu nại bị bác. "Chúng tôi tôn trọng quyết định, nhưng không thể giấu được nỗi thất vọng", ông nói tại Bangkok. "Cặp VĐV này có đẳng cấp quốc tế. Đôi lúc thể thao là vậy, và chúng tôi phải tiến lên".

Trưởng đoàn Datuk Dr Sheikh Muszaphar Sheikh Mustapha gọi phán quyết là rất khó chấp nhận. "Hai VĐV của chúng tôi là hạt giống số một. Hai bài thi gần như ngang nhau, nhưng chúng tôi thua 0,04 điểm ở phần trình bày", ông nói. "Chúng tôi khiếu nại, nhưng khi kết quả được công bố, mọi thứ không thể thay đổi".

Cũng ở nội dung này, Taekwondo mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho Thể thao Việt Nam. Cặp VĐV Nguyễn Trọng Phúc – Trịnh Thị Kim Hà thi đấu ấn tượng, vượt qua đôi chủ nhà Thái Lan để góp mặt ở chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nam – nữ. Rất tiếc ở trận tranh HCV, họ đứng sau cặp Singapore.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra khi lãnh đội taekwondo Việt Nam gửi đơn khiếu nại lên tổ trọng tài, cho rằng bộ đôi Singapore mắc 3 lỗi rõ ràng trong chung kết nhưng không bị tính phạt. Sau khi nhóm họp, ban tổ chức quyết định giữ nguyên kết quả ban đầu.

Lần đầu tiên có 3 chị em ruột cùng tham dự SEA Games

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games có 3 chị em ruột cùng góp mặt.

4 giờ trước

Huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33

Sáng 10/12, Watcharakul Limjittrakorn giành tấm huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33 cho Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ Taekwondo.

5 giờ trước

Campuchia rút tất cả môn thi đấu khỏi SEA Games 33

Sáng 10/12, Campuchia quyết định rút lui khỏi toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu, chỉ một ngày sau khi Đoàn thể thao nước này tham dự lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala (Bangkok).

5 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

SEA Games 33 Võ thuật SEA Games 33

    He qua khi Campuchia rut lui khoi SEA Games hinh anh

    Hệ quả khi Campuchia rút lui khỏi SEA Games

    4 giờ trước 11:31 10/12/2025

    0

    Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) cho biết việc đoàn thể thao Campuchia rút toàn bộ khỏi 12 nội dung thi đấu tại SEA Games 33 gây ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu của đại hội.

