Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33

  • Thứ tư, 10/12/2025 10:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 10/12, Watcharakul Limjittrakorn giành tấm huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33 cho Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ Taekwondo.

Watcharakul Limjittrakorn là chủ nhân tấm HCV đầu tiên ở kỳ SEA Games năm nay.

Trong phần thi chung kết, Watcharakul ghi dấu ấn mạnh mẽ với những động tác dứt khoát, độ khó cao và khả năng kiểm soát nhịp điệu vượt trội. Cô vượt qua hai đối thủ đến từ Singapore và Lào một cách thuyết phục, qua đó đưa chủ nhà tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

Tấm HCV là cú hích quan trọng cho thể thao Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh họ đặt mục tiêu thống trị kỳ SEA Games trên sân nhà. Taekwondo là một trong những thế mạnh của người Thái, và thành công sớm ở nội dung quyền giúp họ củng cố niềm tin vào chiến dịch giành vàng.

Về phía Việt Nam, tuyển taekwondo bước vào ngày thi đấu với nhiều kỳ vọng khi có tới 6 nội dung quyền (poomsae) tranh tài, các trận chung kết diễn ra vào lúc 14h. Đây là nội dung mà Việt Nam từng thắng lớn ở SEA Games 2023 với hai tấm HCV.

Dù vậy, nội dung taekwondo quyền vốn chịu sự ảnh hưởng của yếu tố cảm tính trong chấm điểm, nên cuộc cạnh tranh khó lường hơn. Lợi thế sân nhà cũng giúp Thái Lan sở hữu dàn VĐV mạnh, khiến tham vọng của Việt Nam bị đặt nhiều thử thách.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam thể hiện quyết tâm rất lớn trong ngày ra quân. Người hâm mộ chờ đợi buổi chiều nay sẽ mang về tín hiệu tích cực đầu tiên, mở màn hành trình săn vàng của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Campuchia rút tất cả môn thi đấu khỏi SEA Games 33

Sáng 10/12, Campuchia quyết định rút lui khỏi toàn bộ 12 môn đăng ký thi đấu, chỉ một ngày sau khi Đoàn thể thao nước này tham dự lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala (Bangkok).

1 giờ trước

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 10/12: Việt Nam có huy chương thứ hai

Ngày tranh tài chính thức đầu tiên của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tham gia một số môn như Ju-jitsu, Taekwondo, bơi,...

2 giờ trước

Sắc màu ở lễ khai mạc SEA Games 33

Tối 9/12, Thái Lan mở màn SEA Games 33 bằng lễ khai mạc với thông điệp "SEA Games trở về nhà", được kể lại bằng sự hòa quyện giữa di sản văn hóa và công nghệ sân khấu đỉnh cao.

13 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Huy chương vàng Võ thuật Huy chương vàng

    Đọc tiếp

    HLV Lampard vo mong hinh anh

    HLV Lampard vỡ mộng

    8 phút trước 11:11 10/12/2025

    0

    Tham vọng tạo cách biệt lớn với nhóm sau để nắm lợi thế trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới của Coventry City tan thành mây khói sau hai kết quả bất lợi liên tiếp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý