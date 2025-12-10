Lần đầu tiên có 3 chị em ruột cùng tham dự SEA Games

|
Lần đầu tiên trong lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam, 3 chị em ruột cùng góp mặt tại một kỳ SEA Games. Đó là bộ 3 vận động viên của đội tuyển vật tự do đến từ Huế: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phải), Nguyễn Thị Mỹ Trang (giữa) và em út Nguyễn Thị Mỹ Linh. Trong khi chị gái Mỹ Hạnh và Mỹ Trang đều từng nhiều lần giành huy chương vàng (HCV) SEA Games, đây là lần đầu tiên Mỹ Linh góp mặt tại đấu trường này. Trên trang cá nhân, cả 3 chị em đều bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi cùng tạo nên dấu mốc đặc biệt.
Bộ 3 sinh ra trong gia đình ở Quảng Điền (Huế) có 7 người con, và có tới 5 người trở thành VĐV vật. Tại SEA Games 31 tổ chức ở Hà Nội, Mỹ Hạnh và Mỹ Trang đã cùng mang về cho đoàn thể thao nước nhà 2 tấm HCV. Tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia, cặp đôi lại làm nên lịch sử khi lần thứ hai liên tiếp cùng "giành vàng" ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Mỹ Hạnh (sinh năm 1997) đã có 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games (30, 31 và 32). Năm 2023, cô được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì "Đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành 1 Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Game 32) tổ chức tại Campuchia năm 2023 và giành huy chương vàng tại 3 kỳ SEA Games".
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trước ngày lên đường tham dự SEA Games 33, Mỹ Hạnh bày tỏ diều bất ngờ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là 3 chị em cùng một lần được tham dự SEA Games. "Quyết tâm mang vinh quang về cho đất nước, quê hương", ngôi sao làng vật chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 7/12.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp Mỹ Trang (sinh năm 2001) tham dự SEA Games. Hai kỳ trước đó, cô vững vàng nhờ có chị gái đồng hành. Tại kỳ thi đấu năm 2023, Mỹ Trang gây ấn tượng khi chỉ mất 22 giây để thắng áp đảo đối thủ chủ nhà ở trận cuối cùng, qua đó giành HCV môn vật ở hạng cân 50 kg nữ.
Với những thành tích ấn tượng, Mỹ Trang được kỳ vọng sẽ mang thêm sắc vàng về cho đội tuyển nước nhà.
Lần đầu tiên tham dự SEA Games, Mỹ Linh (sinh năm 2003) được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn như hai chị gái. Cô nói rằng hai chị là tấm gương thôi thúc cô tập luyện chăm chỉ và quyết tâm hơn nữa.
