Huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam ở SEA Games 33

Trưa chiều 10/12, cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung thuyền đôi nữ 500 m.

Canoeing đôi nữ 500 m mang vàng về cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Hai tay chèo Việt Nam vượt qua toàn bộ đối thủ để cán đích đầu tiên, mang về tấm huy chương vàng đầy giá trị cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Màn trình diễn của cặp VĐV Việt Nam gây ấn tượng mạnh bởi sức mạnh, nhịp điệu và sự phối hợp ăn ý và tạo cách biệt rõ rệt với các đối thủ.

Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 06 giây 486, bỏ xa cặp đôi VĐV Thái Lan (2 phút 09 giây 783) và Indonesia (2 phút 16 giây 417).

Trước đó, Canoeing cũng mang về tin vui khi cặp Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo giành HCB nội dung kayak đôi hỗn hợp 500 m, chỉ chịu xếp sau đội Singapore. Chiếc HCB quý giá này tạo cú hích tinh thần, mở đường cho Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương hoàn tất màn bứt phá ngoạn mục, mang về HCV mở màn cho đoàn Việt Nam.

Sau chiến thắng, hai tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương bày tỏ niềm vui mừng với thành tích vừa đạt được và hy vọng đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục giành thêm nhiều huy chương ở các môn thi sắp tới.

Với tấm HCV đầu tiên, đoàn Việt Nam hy vọng đây sẽ là cú hích tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để các VĐV bứt phá trong những nội dung còn lại, hướng tới một ngày thi đấu thành công rực rỡ.