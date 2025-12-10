Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

‘Quỷ lùn’ Đào Hồng Sơn thua VĐV Thái Lan ở SEA Games

  • Thứ tư, 10/12/2025 15:47 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Đào Hồng Sơn không thể vượt qua VĐV Thái Lan ở tứ kết ju-jitsu hạng cân dưới 62 kg nam tại SEA Games 33 vào chiều 10/12.

Nhà vô địch SEA Games Đào Hồng Sơn thua ngay trận đầu VĐV Jiu-jitsu Đào Hồng Sơn - nhà vô địch thế giới năm 2022, hai lần liên tiếp vô địch SEA Games (31 và 32) để thua VĐV Thái Lan ngay trận đầu tiên ở hạng cân nam dưới 60 kg.
Dao Hong Son SEA Games anh 1

Đối đầu VĐV chủ nhà Mathupan Naphat ở tứ kết hạng cân dưới 62 kg, Đào Hồng Sơn vẫn thể hiện sự tự tin cao độ. Anh nhập cuộc mạnh mẽ, chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ.
Dao Hong Son SEA Games anh 2

Nhà đương kim vô địch thế giới hạng cân 56 kg tận dụng lối chơi tốc độ, nhanh, mạnh đã trở thành thương hiệu. Sơn thậm chí dẫn trước VĐV chủ nhà 3-1 trong thời gian đầu của trận đấu.
Dao Hong Son SEA Games anh 3

Tuy nhiên, trước đối thủ có thể hình tốt hơn và đang được chơi nội dung sở trường, Hồng Sơn càng đánh càng đuối. Anh vốn sở trường hạng cân thấp hơn, nhưng do SEA Games 33 không có hạng cân này nên phải tăng cân để đánh hạng dưới 62 kg trái sở trường.
Dao Hong Son SEA Games anh 4Dao Hong Son SEA Games anh 5Dao Hong Son SEA Games anh 6Dao Hong Son SEA Games anh 7

Sở hữu chiều cao 1,49 m, Hồng Sơn gặp nhiều khó khăn hơn trong giai đoạn sau của ván đấu và liên tục bị đối thủ dẫn điểm khá xa.
Dao Hong Son SEA Games anh 8

Những nỗ lực sau đó của ban huấn luyện và Hồng Sơn không làm thay đổi được kết quả trận đấu. Hồng Sơn thua chung cuộc với tỷ số 7-16 ở tứ kết, qua đó bị đẩy xuống nhánh dưới, mất cơ hội vào sâu để tranh huy chương vàng SEA Games.
Dao Hong Son SEA Games anh 9

Thất bại của Hồng Sơn ở nội dung này không khiến ban huấn luyện bất ngờ. Dù là nhà vô địch thế giới năm 2022, chủ nhân hai HCV SEA Games 31 nhưng Hồng Sơn phải thi đấu ở nội dung trái sở trường.
Dao Hong Son SEA Games anh 10

Sơn sau đó đánh bại người đồng đội Lê Kiên ở trận đấu có ý nghĩa tương tự trận tranh hạng ba. Sơn và Kiên cùng giành huy chương đồng, trận cuối này chỉ có ý nghĩa phân hạng giữa hai VĐV. Ảnh: Dân Quân.
Dao Hong Son SEA Games anh 11

Thất bại của Đào Hồng Sơn là điểm nhấn trong một ngày thất bại của đội tuyển ju-jitsu Việt Nam ở SEA Games 33. Ngày thi đấu 10/12 của đội tuyển khép lại với 7 tấm huy chương đồng và một huy chương bạc duy nhất của Phụng Mùi Nhình.

Hình ảnh tranh cãi dữ dội ở SEA Games 33

Sáng 10/12, nội dung quyền tiêu chuyển đôi nam - nữ hỗn hợp tại SEA Games 33 kết thúc trong làn sóng tranh cãi khi đơn khiếu nại của tuyển Taekwondo Malaysia bị bác bỏ.

3 giờ trước

Huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33

Sáng 10/12, Watcharakul Limjittrakorn giành tấm huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33 cho Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ Taekwondo.

7 giờ trước

U22 Malaysia phát tín hiệu 'cầu hòa' trước trận gặp Việt Nam

Trước trận cuối bảng B SEA Games 2025, U22 Malaysia có dấu hiệu muốn đá hòa U22 Việt Nam hơn là chơi một trận quyết chiến.

5 giờ trước

He qua khi Campuchia rut lui khoi SEA Games hinh anh

Hệ quả khi Campuchia rút lui khỏi SEA Games

5 giờ trước 11:31 10/12/2025

0

Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) cho biết việc đoàn thể thao Campuchia rút toàn bộ khỏi 12 nội dung thi đấu tại SEA Games 33 gây ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu của đại hội.

Minh Chiến

từ Bangkok

