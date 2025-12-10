‘Quỷ lùn’ Đào Hồng Sơn thua VĐV Thái Lan ở SEA Games

Tuy nhiên, trước đối thủ có thể hình tốt hơn và đang được chơi nội dung sở trường, Hồng Sơn càng đánh càng đuối. Anh vốn sở trường hạng cân thấp hơn, nhưng do SEA Games 33 không có hạng cân này nên phải tăng cân để đánh hạng dưới 62 kg trái sở trường.