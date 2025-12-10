‘Quỷ lùn’ Đào Hồng Sơn thua VĐV Thái Lan ở SEA Games

|
Đối đầu VĐV chủ nhà Mathupan Naphat ở tứ kết hạng cân dưới 62 kg, Đào Hồng Sơn vẫn thể hiện sự tự tin cao độ. Anh nhập cuộc mạnh mẽ, chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ.
|
Nhà đương kim vô địch thế giới hạng cân 56 kg tận dụng lối chơi tốc độ, nhanh, mạnh đã trở thành thương hiệu. Sơn thậm chí dẫn trước VĐV chủ nhà 3-1 trong thời gian đầu của trận đấu.
|
Tuy nhiên, trước đối thủ có thể hình tốt hơn và đang được chơi nội dung sở trường, Hồng Sơn càng đánh càng đuối. Anh vốn sở trường hạng cân thấp hơn, nhưng do SEA Games 33 không có hạng cân này nên phải tăng cân để đánh hạng dưới 62 kg trái sở trường.
|
Sở hữu chiều cao 1,49 m, Hồng Sơn gặp nhiều khó khăn hơn trong giai đoạn sau của ván đấu và liên tục bị đối thủ dẫn điểm khá xa.
|
Những nỗ lực sau đó của ban huấn luyện và Hồng Sơn không làm thay đổi được kết quả trận đấu. Hồng Sơn thua chung cuộc với tỷ số 7-16 ở tứ kết, qua đó bị đẩy xuống nhánh dưới, mất cơ hội vào sâu để tranh huy chương vàng SEA Games.
|
Thất bại của Hồng Sơn ở nội dung này không khiến ban huấn luyện bất ngờ. Dù là nhà vô địch thế giới năm 2022, chủ nhân hai HCV SEA Games 31 nhưng Hồng Sơn phải thi đấu ở nội dung trái sở trường.
|
Sơn sau đó đánh bại người đồng đội Lê Kiên ở trận đấu có ý nghĩa tương tự trận tranh hạng ba. Sơn và Kiên cùng giành huy chương đồng, trận cuối này chỉ có ý nghĩa phân hạng giữa hai VĐV. Ảnh: Dân Quân.
|
Thất bại của Đào Hồng Sơn là điểm nhấn trong một ngày thất bại của đội tuyển ju-jitsu Việt Nam ở SEA Games 33. Ngày thi đấu 10/12 của đội tuyển khép lại với 7 tấm huy chương đồng và một huy chương bạc duy nhất của Phụng Mùi Nhình.
