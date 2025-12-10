Võ sĩ Việt Nam khóc tức tưởi khi thua VĐV Thái Lan

Tối 10/12 tại SEA Games 33, võ đài môn MMA truyền thống chứng kiến một trong những trận đấu gây tranh cãi nhất kể từ đầu đại hội.

Văn Nam khóc sau khi biết kết quả.

Võ sĩ Phạm Văn Nam của Việt Nam phải dừng bước đầy uất ức ở bán kết hạng 56 kg nội dung MMA truyền thống sau thất bại trước đối thủ Thái Lan, dù anh gần như áp đảo suốt cả ba hiệp.

Bước vào trận bán kết, Văn Nam chủ động duy trì sức ép khiến đối thủ Thái Lan liên tục chống đỡ. Cao trào xảy đến giữa hiệp đấu khi võ sĩ chủ nhà tung đòn gối vào đầu Văn Nam, lỗi được xem là phạm quy. Pha ra đòn còn nối liền với loạt tình huống tấn công tới tấp sau đó.

Khán giả trên khán đài, lẫn đội ngũ huấn luyện Việt Nam đều nghĩ trọng tài sẽ lập tức truất quyền thi đấu võ sĩ Thái Lan hoặc ít nhất cảnh cáo nặng. Thế nhưng trận đấu vẫn được cho tiếp tục, không một án phạt nào được đưa ra.

Pha phạm quy của võ sĩ Thái Lan (đỏ).

Tình hình càng sốc hơn khi bước vào phần công bố kết quả, các giám khảo chấm điểm chiến thắng cho VĐV Thái Lan dù không có nhiều pha tấn công đáng kể. Quyết định khiến khu vực kỹ thuật của Việt Nam sục sôi lên, còn Văn Nam bật khóc tức tưởi ngay trên sàn vì cảm giác bị tước mất cơ hội lọt vào chung kết.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bức xúc cho rằng thế trận nghiêng hẳn về phía Văn Nam trong cả ba hiệp, đặc biệt ở khả năng kiểm soát sàn và chủ động tấn công. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại, tạo nên làn sóng bất bình từ khán giả và cộng đồng võ thuật.

Thua oan ức, Văn Nam khép lại hành trình SEA Games 33 trong nước mắt, để lại một trong những trận đấu gây tranh cãi nhất ngày thi đấu 10/12.