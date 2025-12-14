Lãnh đạo Đoàn TTVN bảo vệ kình ngư Mỹ Tiên

Sự việc kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên bật khóc sau khi giành HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ tại SEA Games 33 tối 13/12 thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Khoảnh khắc Mỹ Tiên bật khóc ngay sau khi nhận huy chương. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam có trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam. Quan điểm được nhấn mạnh là trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33, các lãnh đội, đại diện liên đoàn và hiệp hội cần có sự chia sẻ, cảm thông và động viên kịp thời đối với vận động viên, nhất là ở những thời điểm nhạy cảm về tâm lý.

Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam, sau khi hoàn thành phần thi và nhận huy chương bạc, Võ Thị Mỹ Tiên có cuộc trao đổi ngắn với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam. Cuộc nói chuyện có đề cập đến chuyên môn, kỹ thuật thi đấu, song chính thời điểm và cách tiếp cận không phù hợp khiến nữ kình ngư trẻ không kìm nén được cảm xúc, dẫn tới việc bật khóc và rời khu vực thi đấu trong trạng thái buồn bã.

Ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, Mỹ Tiên thi đấu nỗ lực. Cô xuất phát tốt, bám sát nhóm dẫn đầu trong suốt chặng đua và chỉ kém vận động viên chủ nhà Kamonchanok chưa đầy một giây khi chạm đích. Tấm HCB là kết quả đáng ghi nhận, song với bản thân Mỹ Tiên, đó vẫn là sự tiếc nuối lớn khi cô đã ở rất gần chiến thắng.

Sinh năm 2005, Võ Thị Mỹ Tiên là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng nhất của bơi lội Việt Nam, từng góp mặt tại Olympic Paris 2024. Tại SEA Games 33, cô tiếp tục được kỳ vọng là trụ cột của đội tuyển.