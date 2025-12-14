ĐKVĐ ASIAD Phạm Quang Huy thua sốc ở SEA Games 33

Trưa 14/12, Phạm Quang Huy thi đấu không tốt ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam.

Phạm Quang Huy thi đấu không thành công ở nội dung sở trường. Ảnh: Minh Chiến.

Tại chung kết, Phạm Quang Huy và Nguyễn Đình Thành không thể tái hiện phong độ cao nhất. Xạ thủ đang giữ ngôi đương kim vô địch ASIAD Quang Huy thậm chí sớm hụt hơi, trong khi Đình Thành cũng bắn dưới sức. Hai đại diện Việt Nam dừng bước ở vị trí cuối, qua đó lỡ hẹn với cuộc đua huy chương.

Đây là cú sốc lớn với cá nhân Phạm Quang Huy khi anh từng giành HCV ASIAD 19 ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, một trong 3 tấm HCV của thể thao Việt Nam tại Á vận hội 2023. Anh giải cơn khát vàng suốt 40 năm của bắn súng Việt Nam tại ASIAD.

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Sự trở lại của bắn súng sau kỳ đại hội vắng mặt ở Campuchia mở ra cơ hội để nhà vô địch ASIAD 19 khẳng định vị thế số một khu vực.

Thành tích không được như kỳ vọng của Phạm Quang Huy. Ảnh: Minh Chiến.

Xuất thân từ gia đình giàu truyền thống bắn súng, nhưng Phạm Quang Huy tự khẳng định tên tuổi bằng bản lĩnh và phong độ ổn định hiếm có. Sau cột mốc lịch sử tại ASIAD 19, xạ thủ sinh năm 1996 tiếp tục duy trì sự chắc chắn với hàng loạt thành tích nổi bật ở đấu trường châu Á trong năm 2025.

Điểm mạnh lớn nhất của Phạm Quang Huy nằm ở khả năng kiểm soát tâm lý trong thi đấu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khát khao còn dang dở từ SEA Games 31, anh bước vào SEA Games 33 với quyết tâm hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu, mang về vàng cho bắn súng Việt Nam.

Tuy nhiên thật đáng tiếc, Quang Huy lại thi đấu không đúng phong độ vốn có.

