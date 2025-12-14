Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
ĐKVĐ ASIAD Phạm Quang Huy thua sốc ở SEA Games 33

  • Chủ nhật, 14/12/2025 14:10 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Trưa 14/12, Phạm Quang Huy thi đấu không tốt ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam.

Phạm Quang Huy thi đấu không thành công ở nội dung sở trường. Ảnh: Minh Chiến. 

Tại chung kết, Phạm Quang Huy và Nguyễn Đình Thành không thể tái hiện phong độ cao nhất. Xạ thủ đang giữ ngôi đương kim vô địch ASIAD Quang Huy thậm chí sớm hụt hơi, trong khi Đình Thành cũng bắn dưới sức. Hai đại diện Việt Nam dừng bước ở vị trí cuối, qua đó lỡ hẹn với cuộc đua huy chương.

Đây là cú sốc lớn với cá nhân Phạm Quang Huy khi anh từng giành HCV ASIAD 19 ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, một trong 3 tấm HCV của thể thao Việt Nam tại Á vận hội 2023. Anh giải cơn khát vàng suốt 40 năm của bắn súng Việt Nam tại ASIAD.

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Sự trở lại của bắn súng sau kỳ đại hội vắng mặt ở Campuchia mở ra cơ hội để nhà vô địch ASIAD 19 khẳng định vị thế số một khu vực.

SEA Games 33 anh 1

Thành tích không được như kỳ vọng của Phạm Quang Huy. Ảnh: Minh Chiến.

Xuất thân từ gia đình giàu truyền thống bắn súng, nhưng Phạm Quang Huy tự khẳng định tên tuổi bằng bản lĩnh và phong độ ổn định hiếm có. Sau cột mốc lịch sử tại ASIAD 19, xạ thủ sinh năm 1996 tiếp tục duy trì sự chắc chắn với hàng loạt thành tích nổi bật ở đấu trường châu Á trong năm 2025.

Điểm mạnh lớn nhất của Phạm Quang Huy nằm ở khả năng kiểm soát tâm lý trong thi đấu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khát khao còn dang dở từ SEA Games 31, anh bước vào SEA Games 33 với quyết tâm hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu, mang về vàng cho bắn súng Việt Nam.

Tuy nhiên thật đáng tiếc, Quang Huy lại thi đấu không đúng phong độ vốn có.

'Hoa khôi bắn súng' trượt huy chương SEA Games 33 Sáng 13/12, Phí Thanh Thảo (21 tuổi) bước vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Tâm lý và phong độ không tốt, "hoa khôi bắn súng" đã để vụt mất tấm huy chương ở SEA Games 33.

Thu Vinh giành cú đúp HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games

Trịnh Thu Vinh khép lại ngày thi đấu 14/12 đáng nhớ bằng cú đúp HCV thuyết phục, khẳng định vị thế ngôi sao số một của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

2 giờ trước

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 14/12: Bắn súng phá 2 kỷ lục SEA Games

Bắn súng mở màn ngày thi đấu sôi động cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi giành 2 tấm HCV, đồng thời phá 2 kỷ lục SEA Games.

7 giờ trước

Đầu tư chưa từng có cho bắn súng Việt Nam trước SEA Games 33

Tuyển bắn súng Việt Nam được đầu tư tối đa về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mục tiêu giành ít nhất 7 HCV tại SEA Games 33.

16:42 22/11/2025

Minh Nghi

