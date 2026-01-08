Man City ôm hận vì Mitoma

Rạng sáng 8/1, Man City bị Brighton cầm hòa 1-1 ở vòng 21 Premier League.

Mitoma khiến Man City hòa trận thứ 3 liên tiếp.

Manchester City tiếp tục chuỗi ngày đáng quên khi bị Brighton cầm hòa ngay tại sân Etihad, qua đó khiến Pep Guardiola lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện phải trải qua ba trận hòa liên tiếp.

Kết quả này khiến Man City lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Arsenal trong cuộc đua vô địch. Nếu "Pháo thủ" hạ Liverpool, họ sẽ bỏ xa đoàn quân của Pep Guardiola đến 8 điểm.

Sau cú sảy chân đầy tiếc nuối trước Chelsea, nơi Man City đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ và mất hai trụ cột phòng ngự Ruben Dias cùng Josko Gvardiol vì chấn thương, đoàn quân của Guardiola bước vào trận gặp Brighton với nhiều xáo trộn. Chính sự thiếu ổn định nơi hàng thủ đã khiến đội chủ nhà suýt thủng lưới sớm, khi Pascal Gross và Ferdi Kadioglu lần lượt buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua trong những phút đầu trận.

City dần lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng quen thuộc, nhưng hệ thống phòng ngự dâng cao với nhiều gương mặt trẻ tiếp tục bộc lộ sơ hở. Tuy vậy, khoảnh khắc bùng nổ đã đến ngay trước giờ nghỉ. Jeremy Doku đột phá đầy tốc độ vào vùng cấm, buộc Diego Gomez phạm lỗi, tạo điều kiện để Erling Haaland thực hiện thành công quả phạt đền, chấm dứt chuỗi bốn trận tịt ngòi.

Sang hiệp hai, thế trận không còn thuộc về Man City. Brighton chơi tự tin và tổ chức hơn, và bàn gỡ hòa là phần thưởng xứng đáng. Kaoru Mitoma xử lý tinh tế bên cánh trái trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại Donnarumma. Brighton thậm chí suýt vượt lên nếu Gómez tận dụng tốt cơ hội mười mươi sau đó.

Những phút cuối chứng kiến City dồn toàn lực tấn công, nhưng cả Haaland lẫn Rayan Cherki đều không thể tận dụng cơ hội. Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2025, Man City đánh rơi điểm số trên sân nhà khi đã dẫn bàn trong hai trận liên tiếp.

Với Brighton, đây là kết quả lịch sử khi họ bất bại trước Man City trong hai mùa giải liên tiếp.