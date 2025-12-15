Phản ứng của HLV Philippines sau khi thua U22 Việt Nam

Ông Alvarez tin rằng cả hai đội đã chơi tốt, thậm chí cho rằng cả U22 Việt Nam và Philippines đều xứng đáng góp mặt trong trận tranh huy chương vàng vài ngày sau.

Phút cuối bùng nổ giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 Chiều 15/12, U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với hai bàn thắng quyết định ở những phút cuối.

“Thật không may, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi không lo lắng khi đội của tôi đã bước vào hiệp hai với vị thế tốt (tỷ số hòa - PV). Nhưng tôi hiểu chất lượng đội bóng của các bạn vì chúng ta đã gặp nhau 6 tháng trước. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ làm nên chuyện. Nhưng nhiệm vụ của tôi là tiếp tục học hỏi. Ngày mai, chúng tôi sẽ thức dậy, tiếp tục nỗ lực để tiến bộ hơn”, HLV trưởng Michael Martinez Alvarez chia sẻ sau thất bại 0-2 của U22 Philippines trước Việt Nam ở bán kết SEA Games 33 chiều 15/12.

Trận thua của người Philippines đến theo cách nghiệt ngã nhất. Họ chơi tốt trong cả trận, cầm chân đối thủ được đánh giá cao hơn Việt Nam. Nhưng chỉ vài phút cuối trận, U22 Philippines sụp đổ với hai bàn thắng cho Việt Nam.

Ông Alvarez tiếp tục: “Tôi vẫn nghĩ rằng đội tuyển của mình có một giải đấu chất lượng. Nhưng đối thủ quá mạnh, giàu chiều sâu. Đây là hai đội tuyển xứng đáng tranh HCV SEA Games sau ba ngày tới. Dù vậy, kết quả giải đấu này vẫn khiến tôi lạc quan về tương lai của bóng đá Philippines và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng nó. Tôi nói nhiều lần rồi, chúng tôi thua một đội bóng mạnh”.

Trước khi thua U22 Việt Nam, đội trẻ Philippines có hành trình ấn tượng. Họ toàn thắng vòng bảng trước những đối thủ cứng cựa như U22 Indonesia và Myanmar, vào bán kết và chơi song phẳng trước Việt Nam. Kết quả của họ ở SEA Games xô đổ quan niệm về một nền bóng đá chỉ biết dựa vào những cầu thủ nhập tịch, Phi kiều, yếu đuối trong các giải trẻ.

U22 Philippines đã chơi kiên cường nhưng không thể vượt qua Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 18/12, U22 Philippines sẽ còn trận tranh hạng ba với đội thua ở bán kết hai (giữa Thái Lan và Malaysia).

Về phần U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik và học trò đã vào tới chung kết lần thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất. Họ sẽ có hai ngày nghỉ trước khi hướng tới danh hiệu vô địch SEA Games lần thứ ba trong lịch sử.