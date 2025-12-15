Thống kê khó tin của HLV Kim Sang-sik

Sau khi U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik nối dài thành tích ấn tượng với bóng đá Việt Nam ở những giải đấu chính thức.

Phút cuối bùng nổ giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 Chiều 15/12, U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với hai bàn thắng quyết định ở những phút cuối.

Chiều 15/12, U22 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 ở bán kết bóng đá nam nhờ bàn thắng ở phút 89 và 90+2 của Văn Thuận và Thanh Nhàn. Nếu không tính các giải giao hữu của U22 hay U23 (khi HLV người Hàn giao lại cho người khác tạm quyền), ông Kim Sang-sik toàn thắng khi dẫn các đội trẻ Việt Nam.

Ở vòng loại U23 Asian Cup, giải U23 Đông Nam Á 2025 và giờ là SEA Games 33, các đội bóng của ông thầy 48 tuổi luôn toàn thắng. Ở vòng loại U23 Asian Cup, U23 Việt Nam toàn thắng 4 trận, chỉ thủng lưới 2 bàn và ghi 8 bàn, dễ dàng giành vé vào vòng chung kết.

Ở chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik và các học trò thắng Lào 3-0, Campuchia 2-1, Philippines 2-1, và hạ Indonesia 1-0 ở chung kết để lên ngôi vô địch.

Hiện tại, U22 Việt Nam (tiếp nối U23) duy trì thành tích hoàn hảo ở SEA Games 33 tại Thái Lan, với trận thắng 2-1 ở ngày mở màn gặp Lào, thắng Malaysia 2-0 ở lượt trận thứ hai, và tiếp tục hạ Philippines 2-0 ở bán kết.

Tính xa hơn, từ khi nắm quyền các đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đạt tỷ lệ vào chung kết 100% ở các giải đấu chính thức cấp khu vực. Sau AFF Cup 2024 là U23 Đông Nam Á và giờ là SEA Games.

