CĐV Đông Nam Á: 'U22 Việt Nam là ứng viên vô địch'

Chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines giúp U22 Việt Nam ghi tên mình vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 chiều 15/12.

U22 Việt Nam đánh bại Philippines. Ảnh: Duy Hiệu

Hai bàn thắng ở các phút 89 và 90+2 của Văn Thuận và Thanh Nhàn vào lưới U22 Philippines giúp U22 Việt Nam tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải.

Trên Diễn đàn Bóng đá Đông Nam Á, nhiều CĐV khu vực tỏ ra ấn tượng với màn trình diễn của U22 Việt Nam. Một tài khoản tên Siafi viết: “Chắc chắn và hiệu quả, đây là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng năm nay”. Một CĐV khác bình luận: “Có thể Việt Nam chơi không quá đẹp mắt nhưng lại rất hiệu quả, mang dáng dấp của nhà vô địch”.

Người hâm mộ có tên Jun nhận xét: “Tôi là fan Thái Lan và đang lo lắng cho cuộc đua giành HCV ở giải năm nay. Việt Nam là một tập thể rất khó chịu”.

Nhiều ý kiến cho rằng lý do khiến U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn đến từ lối chơi phòng ngự số đông của U22 Philippines. Có thời điểm, đội bóng áo xanh bố trí tới 10 cầu thủ bên phần sân nhà, tổ chức kèm người và áp sát quyết liệt, khiến U22 Việt Nam phải chờ đến những phút cuối mới có thể ghi bàn.

Vượt qua U22 Philippines, U22 Việt Nam lần thứ ba góp mặt ở trận chung kết trong 4 kỳ SEA Games gần nhất. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận tranh HCV diễn ra ngày 18/12 sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia.

