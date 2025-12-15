Hình ảnh Philippines 'dựng xe buýt' trước U22 Việt Nam

Trưa 15/12, toàn bộ cầu thủ Philippines được nhìn thấy lùi sâu phòng ngự để ngăn chặn pha tấn công của U22 Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 33 môn bóng đá nam.

Toàn bộ cầu thủ Philippines đều xuất hiện ở phần sân nhà, ngăn chặn pha lên bóng của U22 Việt Nam.

Hình ảnh trên sân Rajamangala cho thấy rõ cách U22 Philippines lựa chọn đối phó với U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 33. Đó là lùi sâu toàn bộ đội hình, dựng khối phòng ngự dày đặc trước vòng cấm.

Trong khung hình, toàn bộ cầu thủ áo xanh co cụm bên phần sân nhà. Hai tuyến tiền vệ và hậu vệ đứng sát nhau, tạo thành một bức tường nhiều lớp ngay trước vùng cấm. Khoảng cách giữa các cầu thủ được giữ rất ngắn, không để lộ khoảng trống cho những pha xâm nhập trung lộ của U22 Việt Nam. Chỉ duy nhất một cầu thủ Philippines đứng cao hơn đôi chút, sẵn sàng cho tình huống phản công nếu cướp được bóng.

Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam chiếm ưu thế quân số ở 1/3 cuối sân. Các cầu thủ áo đỏ giàn trải theo chiều ngang, tìm cách kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Một vài cầu thủ Việt Nam đứng sát rìa vùng cấm, án ngữ trung tuyến chờ bóng bật ra, cho thấy ý đồ dồn ép liên tục và tổ chức tấn công nhiều nhịp.

U22 Việt Nam thật sự gặp khó khăn trong hiệp một. Ảnh: Duy Hiệu, Minh Chiến.

Chi tiết đáng chú ý là khu vực trung lộ gần như bị khóa chặt. Các cầu thủ Philippines tập trung đông người quanh vòng cung 16,50 m, buộc U22 Việt Nam phải triển khai bóng ra biên. Hình ảnh này phần nào lý giải vì sao U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Đội bóng áo đỏ đối mặt với một hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, kỷ luật và sẵn sàng hy sinh thế trận để bảo vệ khung thành. Đó là cách triển khai quen thuộc của U22 Philippines tại SEA Games 33. Họ có ít bóng, ít dâng cao, nhưng cực kỳ tập trung và kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi sai lầm từ đối thủ trong một trận đấu mang tính sống còn.

Dễ hiễu khi thầy trò HLV Kim Sang-sik dù rất nỗ lực vẫn không thể xuyên thủng mành lưới U22 Philippines trong 45 phút đầu tiên.

