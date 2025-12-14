HLV Kim: Mục tiêu của U22 Việt Nam đâu chỉ là bán kết

Trước thềm bán kết với Philippines, ông Kim Sang-sik ngầm khẳng định mục tiêu của U22 Việt Nam là chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Kim Sang-sik khẳng định U22 Việt Nam không có áp lực. Ảnh: Minh Chiến.

"Chúng tôi hài lòng vì đã có mặt tại đây. Nhưng mục tiêu của U22 Việt Nam không chỉ là bán kết mà còn xa hơn thế. Các cầu thủ đã có thể trạng tốt nhất, sẵn sàng cả về tinh thần và thể lực cho trận đấu tới", ông Kim chia sẻ trong buổi họp báo trưa 14/12.

U22 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B. Đội toàn thắng hai trận, trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đối thủ chính Malaysia hôm 11/12. U22 Việt Nam ghi 4 bàn và chỉ để lọt lưới một lần.

Ông Kim nói: "Ở bán kết U23 Đông Nam Á hồi giữa năm, chúng tôi đã thắng Philippines 2-1. Nhưng tại SEA Games này, cả hai đội có nhiều thay đổi về đội hình. Vào tới bán kết rồi thì thắng, hòa hay thua đều có thể, quan trọng là gắng thể hiện tốt nhất có thể".

So với U22 Philippines, U22 Việt Nam giàu thành tích hơn hẳn tại SEA Games, nhất là trong giai đoạn gần đây. Ba kỳ SEA Games gần nhất, U22 Việt Nam vô địch hai lần. Năm 2023 ở Campuchia, thầy trò HLV Philippe Troussier cũng chỉ dừng bước tại bán kết.

Đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ: "Không hề có áp lực, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện chăm chỉ từ giữa tháng 5, qua giải Đông Nam Á tới vòng loại U23 châu Á. Chúng tôi cho rằng đối thủ nào cũng đáng gờm nhưng U22 Việt Nam sẽ hướng tới trận ngày mai với sự tự tin và quyết tâm cao nhất".

"SEA Games trước, chúng tôi có một giải đấu không mong muốn, đó là bài học cho chặng đường dài. Kỳ này, đội đã có nhiều cầu thủ mới, chúng tôi đang có quyết tâm và sẽ chơi một trận đấu tốt vào ngày mai", cầu thủ của lò trẻ Thể Công - Viettel nói.

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày mai (15/12) trên sân Rajamangala.

Hai bàn thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia Chiều tối 11/12, U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đầu bảng B.