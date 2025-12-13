Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Không khí thoải mái ở buổi tập của U22 Việt Nam trước bán kết

  • Thứ bảy, 13/12/2025 17:29 (GMT+7)
  • 49 phút trước

U22 Việt Nam có buổi tập trước trận bán kết với Philipines khi cả đội thể hiện tinh thần thoải mái trên sân.

Chiều 13/12, U22 Việt Nam trở lại luyện tập sau trận thắng Maylaysia ở lượt cuối vòng bảng SEA games 33.
U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp Philipines vào chiều 15/12 tại SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).
Chia sẻ trước bán kết, thủ môn Trần Trung Kiên cho biết toàn đội đang tập trung cao độ bởi Philipines cũng là đối thủ mạnh. "Tuy nhiên, trận thắng với lối đá áp đặt trước Malaysia đã cho cả đội sự tự tin lớn", Trung Kiên nói.
Các cầu thủ luyện tập trong trạng thái khá thoải mái. U22 Việt Nam tập luyện tại sân vận động cách trung tâm hơn 10 km.
Trong buổi tập chiều nay, đội U22 chia làm hai nhóm. Nhóm đá chính tập nhẹ, nhóm dự bị hoặc ít thi đấu tặng nặng hơn.
Đình Bắc tươi cười cùng đồng đội trong bài tập luyện đá ma. Trong trận gặp Malaysia, Đình Bắc là điểm sáng trong thế trận tấn công của đội bóng.
Thời tiết tại Bangkok hiện tại nắng gắt, tuy nhiên nhiệt độ không cao, thuận lợi cho việc tập luyện thể lực, chiến thuật.
Phản ứng của thủ môn U22 Việt Nam trước bán kết SEA Games 33 Thủ môn Trần Trung Kiên cho biết anh và U22 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U22 Philippines, toàn đội cũng đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu bán kết vào lúc 15h30 ngày 15/12.

