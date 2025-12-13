Không khí thoải mái ở buổi tập của U22 Việt Nam trước bán kết

Chia sẻ trước bán kết, thủ môn Trần Trung Kiên cho biết toàn đội đang tập trung cao độ bởi Philipines cũng là đối thủ mạnh. "Tuy nhiên, trận thắng với lối đá áp đặt trước Malaysia đã cho cả đội sự tự tin lớn", Trung Kiên nói.