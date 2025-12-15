Sợ mang tiếng dùng ngoại binh, Indonesia tự trói mình

Tuyển nữ Indonesia cũng như đội nam U22 Indonesia đều thất bại tại SEA Games 33 vì cách làm nửa vời, không tới nơi tới chốn.

Claudia Scheunemann đang chơi tại giải Hà Lan.

Tuyển nữ Indonesia bước vào SEA Games 33 với mục tiêu giành huy chương đồng và niềm tin rằng dàn cầu thủ ngoại nhập đủ giúp họ vượt qua phần còn lại của Đông Nam Á, chỉ xếp sau hai đội bóng đẳng cấp World Cup là Việt Nam và Thái Lan. Nhưng những gì diễn ra trên sân lại phơi bày một thực tế cay đắng: Indonesia không chỉ thất bại về tỷ số, mà còn thất bại trong cách xây dựng con đường phát triển, giống hệt những gì đội U22 nam của họ vừa trải qua tại cùng kỳ đại hội.

Từ tham vọng HCĐ đến cú rơi không phanh

Trước ngày khai mạc SEA Games 33, bóng đá nữ Indonesia được thổi phồng bằng sự tự tin hiếm thấy. Việc sở hữu một số cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu và Mỹ khiến họ tin rằng mình có cơ sở để tiệm cận nhóm đầu khu vực. Trong suy nghĩ của không ít người hâm mộ Indonesia, tấm HCĐ là mục tiêu khả thi, thậm chí còn mang ý nghĩa khẳng định bước tiến vượt bậc so với quá khứ.

Thế nhưng, vòng bảng nhanh chóng kéo họ trở lại mặt đất. Trận thua 0-8 trước Thái Lan không chỉ là một tỷ số choáng váng, mà còn là minh chứng cho khoảng cách trình độ quá lớn. Indonesia lép vế toàn diện, từ thể lực, tốc độ cho tới khả năng tổ chức phòng ngự. Những cầu thủ ngoại nhập được kỳ vọng tạo khác biệt gần như “mất hút” trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà.

Chiến thắng trước Singapore giúp Indonesia vào bán kết, nhưng đó chỉ là một điểm sáng mong manh. Gặp Việt Nam ở bán kết, họ tiếp tục thua đậm 0-5 trong một trận đấu mà sự chênh lệch thể hiện rõ ngay từ những phút đầu. Việt Nam chơi mạch lạc, giàu kinh nghiệm và kiểm soát hoàn toàn thế trận, còn Indonesia lại rơi vào trạng thái bị động, lúng túng và dễ vỡ.

Trận tranh HCĐ gặp lại Thái Lan thì cơ hội hoàn thành mục tiêu của Indonesia coi như bỏ. Không thể có phép màu nào cho Indonesia có huy chương khi so sánh với Thái Lan. Đội nữ xứ vạn đảo chỉ hơn Thái Lan số lượng cầu thủ... có trang wikipedia.

Nhìn vào danh sách tuyển nữ Indonesia dự SEA Games 33, khó có thể nói đây là một đội hình yếu. Có tới 13 cầu thủ sở hữu trang riêng trên Wikipedia, thậm chí nhiều hơn cả đội nữ Thái Lan (12 người). Đội hình này còn có hai cầu thủ đang chơi tại Mỹ, hai người tại Hà Lan và một cầu thủ ở Đức, cho thấy bước tiến rõ rệt so với AFF Cup nữ 2022, khi Indonesia gần như chỉ dùng cầu thủ trong nước.

Số cầu thủ có tên có tuổi của đội tuyển nữ Indonesia rất nhiều.

Điểm chung giữa đội nữ và U22 nam: ngoại nhập nửa vời

Thành công của tuyển nam Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khi lọt vào giai đoạn 4 nhờ công lớn của đội hình hầu hết là cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, LĐBĐ Indonesia cũng chịu áp lực khi không dùng cầu thủ bản địa. Chính vì vậy, họ xây dựng đội hình dự SEA Games với công thức nửa ngoại - nửa nội dẫn đến sự... nửa vời.

Cả hai đều chỉ bổ sung một số lượng hạn chế cầu thủ có “chất Âu” và gặp vấn đề, hậu quả như nhau. Các cầu thủ nội chưa đủ trình độ để theo kịp yêu cầu chiến thuật và cường độ thi đấu cao. Sự pha trộn nửa vời này không tạo ra sức bật, mà ngược lại làm lộ rõ những mâu thuẫn nội tại.

Với U22 nam, HLV buộc phải xây dựng lối chơi dựa trên số đông cầu thủ nội, trong khi những cầu thủ gốc Âu chỉ có thể phát huy khi đội bóng chấp nhận đá thực dụng, bóng dài và chơi tất tay. Rốt cuộc dù U22 Indonesia chỉ đặt mục tiêu HCB nhưng thực tế là họ bị loại ngay từ vòng bảng.

Tuyển nữ Indonesia cũng rơi vào tình cảnh tương tự: khi còn cố gắng giữ lối chơi “bản địa”, họ bế tắc và thua thiệt; khi cần tạo khác biệt, những cá nhân ngoại nhập lại không đủ đông để xoay chuyển cục diện.

SEA Games 33 vì thế trở thành tấm gương phản chiếu cho cả bóng đá nam lẫn nữ Indonesia. Khi chưa dám lựa chọn dứt khoát giữa thành tích và bản sắc, giữa con đường ngắn hạn và chiến lược dài hơi, Indonesia sẽ còn tiếp tục lặp lại những thất bại quen thuộc. Và dù là đội nữ hay U22 nam, nghiện nhập ngoại nhưng vẫn còn ngại thì sẽ chẳng đi đến đâu.