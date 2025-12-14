Tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games lần thứ 5 liên tiếp

Chiều ngày 14/12, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhấn chìm Indonesia 5-0 để giành quyền vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 33.

Ngay phút thứ 5, tuyển nữ Việt Nam đã có cơ hội mở tỷ số. Cú sút phạt chìm của Bích Thùy khiến thủ môn đối phương đứng bất động nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

6 phút sau, khoảng trống mở ra cho Mỹ Anh, sau quả tạt chuẩn xác của Hải Yến. Dù vậy, cú sút từ cự ly gần của số 22 bị cản ngay trên vạch vôi.

Nửa hiệp một trôi qua với thế trận một chiều. Tuyển nữ Việt Nam có thêm 2 cơ hộinhưng số 12, Hải Yến đều không thể tận dụng để phá vỡ thế quân bình.

Phút 25, Thái Thị Thảo và ban huấn luyện tuyển Việt Nam đòi phạt đền vì cho rằng bóng chạm tay hậu vệ số 2 của Indonesia trong vùng cấm. Dù vậy, trọng tài chính vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra.

Phút 29, đến lượt Yumanda dùng tay cản bóng. Trọng tài chính ngay lập tức cho tuyển nữ Việt Nam hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng cho số 5 vì lỗi phản ứng. Từ cự ly 11 m, Bích Thùy không mắc sai lầm để hạ thủ môn, mang về bàn mở tỷ số cho các cô gái áo đỏ.

Hiệp một khép lại với pha bóng thót tim của tuyển Việt Nam. Hàng thủ áo đỏ để xổng tiền đạo số 10 của Indonesia và để cô tung cú sút căng từ cự ly gần. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh bó tay nhưng bóng lại đi trúng cột.

Tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Indonesia. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngay đầu hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam nhận món quà từ đối thủ. Phút 50, dù không chịu quá nhiều áp lực, thủ thành Joska vẫn xử lý lóng ngóng. Bóng đập trúng đầu Hải Yến rồi nảy vào khung thành bỏ trống. Chỉ 2 phút sau, Ngân Thị Vạn Sự đột phá dũng mãnh rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi trúng xà.

Sau quãng thời gian khó khăn, tấm vé chung kết đã ở rất gần thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Duy Hiệu.

Phút 59, tỷ số nâng lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Hải Yến chọn vị trí chuẩn xác để dứt điểm cận thành, qua đó mang về bàn thắng thứ 4 của cô tại SEA Games 33.

Trong phần còn lại của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam chơi ung dung và có thêm bàn thắng thứ 4 ở phút 80, sau cú đánh đầu dũng mãnh của Bích Thùy. Cũng như Hải Yến, số 23 đã lập cú đúp ở trận đấu hôm nay.

Phút 82, Bích Thùy bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick nhưng CĐV tuyển Việt Nam không phải tiếc nuối lâu. Chỉ 3 phút sau, Huỳnh Như đã ghi tên lên bảng tỷ số với một pha chạy chỗ và dứt điểm đầy kinh nghiệm.

Huỳnh Như ghi bàn đầu tiên tại SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở ngoài đường biên, HLV tuyển nữ Indonesia tỏ rõ sự bất lực khi chứng kiến đẳng cấp quá chênh lệch giữa đôi bên. Với cá nhân Huỳnh Như, cô làm nên lịch sử khi ghi bàn ở kỳ SEA Games thứ 6 liên tiếp.

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp. Đối thủ của Huỳnh Như cùng đồng đội vào ngày 17/12 là Thái Lan hoặc Philippines.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.