HLV U22 Philippines: Chúng tôi vào bán kết không phải ăn may

HLV Michael Martinez Alvarez khẳng định U22 Philippines đủ thực lực và không cần tới may mắn để góp mặt tại bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Philippines (áo xanh) đạt phong độ ấn tượng ở SEA Games 33.

"Chúng tôi tự tin khi tập thể của mình đã vào tới đây. Đó không phải may mắn. Nó là thành quả từ đường lối đúng đắn của Liên đoàn Bóng đá Philippines và nỗ lực của cầu thủ đội U22. Giống như U22 Việt Nam, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm bán kết SEA Games", ông Alvarez chia sẻ trong buổi họp báo trưa 14/12.

U22 Philippines vào bán kết SEA Games với tư cách nhất bảng C. Họ toàn thắng hai đối thủ cứng cựa Indonesia và Myanmar, ghi 3 bàn, không một lần để lọt lượt. Thành tích rất ấn tượng bởi bảng C được đánh giá là bảng đấu khó nhất tại nội dung bóng đá nam SEA Games 33.

Ông Alvarez tiếp tục: "Không chỉ chúng tôi, U22 Việt Nam cũng là đội có thể chất tốt. Vào tới bán kết thì ngoài chiến thuật và con người đã thể hiện rõ từ vòng bảng, yếu tố tinh thần sẽ quyết định trận đấu ngày mai. Tôi không muốn nói quá nhiều về chiến thuật, ngày mai, chúng tôi sẽ thể hiện hết mình trên sân".

Trước đó, U22 Việt Nam từng thắng Philippines 2-1 ở bán kết Giải U23 Đông Nam Á hồi giữa năm. Nhiều cầu thủ của cả U22 Việt Nam và U22 Philippines hiện nay đều góp mặt từ trận đấu đó.

Đội trưởng U22 Philippines chia sẻ: "Trong quá khứ, Philippines thường thua Việt Nam rất nhiều. Nhưng chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc gần đây và thường cạnh tranh sòng phẳng với U22 Việt Nam ở một số giải khu vực. Ngày mai, chúng tôi không có gì phái sợ U22 Việt Nam".

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và đối thủ Philippines sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 15/12 trên sân vận động Rajamangala ở Bangkok. Đội thắng sẽ vào chung kết, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà U22 Thái Lan và Malaysia.

