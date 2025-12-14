Thủ môn nhập tịch Indonesia nổi giận vì bị thay ra

Thủ môn De Rouw Iris Joska không giấu sự bất mãn khi bị HLV thay ra ngay sau sai lầm ở trận thua tuyển nữ Việt Nam 0-5.

Thủ môn De Rouw Iris Joska đang chơi ở Mỹ.

Chiều ngày 14/12, thầy trò HLV Mai Đức Chung có chiến thắng dễ 5-0 trước Indonesia ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân Chonburi.

Một trong những điểm nhấn lớn của trận đấu đến ở phút 50. Dù không chịu quá nhiều áp lực, thủ thành Joska của Indonesia vẫn xử lý lóng ngóng, sút bóng đập trúng đầu Hải Yến nảy vào khung thành bỏ trống nâng tỷ số lên 2-0 cho nữ Việt Nam.

Đến phút 58, thủ môn nhập tịch này cũng chơi không hay khi để Hải Yến ghi bàn thứ 2 trong trận, tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Ngay sau bàn thua này, HLV tuyển nữ Indonesia tức giận ra mặt. Hơn 10 phút sau, HLV Indonesia thay Joska rời sân dù trận đấu còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa mới kết thúc.

Động thái phũ phàng này khiến Joska không giấu sự bất mãn. Cô tỏ thái độ ngay trên đường rời sân. Người vào thay cô, Arumy sau đó cũng phải nhận thêm hai bàn thua nữa.

Đáng chú ý, Joska là một trong 4 "ngoại binh" nhập tịch của Indonesia thời gian qua. Thủ môn 20 tuổi cao 1,88 m, đang thi đấu cho CLB St John của Mỹ. Người thứ 2 là trung vệ Nahon Emily Julia Frederica, cao 1,87 m thi đấu cho CLB Litte Rock cũng của Mỹ.

Tuy nhiên, ở trận gặp Việt Nam, bộ đôi này chơi tệ và không thể giúp Indonesia tránh thảm bại.

Phạm Quang Huy tiếc nuối khi đạt phong độ không tốt ở SEA Games 33 Lỡ hẹn với huy chương ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy cho biết bản thân anh cảm thấy tiếc nuối khi không đạt được kết quả như mong đợi nhưng ở chung kết chuyện gì cũng có thể xảy ra.