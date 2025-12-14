Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

Cú sốc lớn nhất của đoàn Việt Nam từ đầu SEA Games

  • Chủ nhật, 14/12/2025 16:55 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Đương kim HCV ASIAD Phạm Quang Huy đứng cuối bảng, bị loại sớm ở chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam sở trường, đúng nội dung anh đã chinh phục châu lục.

Phạm Quang Huy tiếc nuối khi đạt phong độ không tốt ở SEA Games 33 Lỡ hẹn với huy chương ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy cho biết bản thân anh cảm thấy tiếc nuối khi không đạt được kết quả như mong đợi nhưng ở chung kết chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Pham Quang Huy SEA Games anh 1

Đầu giờ chiều 14/12, thể thao Việt Nam nhận thất bại có thể xem là nặng nề nhất từ đầu SEA Games 33 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) tới nay khi nhà vô địch ASIAD 2022, xạ thủ nam tốt nhất của bắn súng Việt Nam phơi áo tại chung kết 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam.
Pham Quang Huy SEA Games anh 2

Không có nhiều dấu hiệu cho thấy Quang Huy sẽ thua choáng váng đến vậy. Ở vòng loại, dù chơi chưa quá tốt, Quang Huy và đồng đội Nguyễn Đình Thành vẫn vượt qua.
Pham Quang Huy SEA Games anh 3

Họ thậm chí giành HCB nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam. Xếp hạng nội dung này được tính dựa trên điểm cộng các VĐV mỗi nước ở vòng loại. Đội Việt Nam có 1.717 điểm trong khi Indonesia có 1.736 điểm.
Pham Quang Huy SEA Games anh 4

Tại vòng loại, Quang Huy xếp hạng 5 với 575 điểm, Đình Thành (áo đỏ) hạng 6 cũng với 575 điểm, lọt vào top 8 VĐV chơi chung kết.
Pham Quang Huy SEA Games anh 5

Nhưng tới vòng chung kết, Quang Huy bất ngờ khởi đầu tệ. Bất lợi ở những lượt bắn đầu có lẽ đã tạo áp lực tâm lý lên anh trong những lần bắn sau.
Pham Quang Huy SEA Games anh 6

Huy càng chơi càng tệ và cuối cùng bị loại khi đứng cuối bảng, trở thành VĐV đầu tiên trong 8 người phải buông súng. Sau 12 lượt bắn, Quang Huy có 115,3 điểm.
Pham Quang Huy SEA Games anh 7

Biểu cảm của Quang Huy khi dừng bước sớm ở SEA Games. Tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 ở Trung Quốc, Quang Huy là người hùng của đoàn Việt Nam với tấm huy chương vàng bắn súng danh giá tại nội dung 10 súng ngắn hơi cá nhân nam.
Pham Quang Huy SEA Games anh 8

Ít phút sau, tới lượt Đình Thành bị loại. Việc cả hai VĐV Việt Nam dừng bước sớm là cú sốc bởi đây là nội dung mà đoàn Việt Nam kỳ vọng có huy chương vàng.
Pham Quang Huy SEA Games anh 9

Thất bại này là kết quả không ngờ tới của tuyển bắn súng nói riêng và đoàn Việt Nam nói chung. Bản thân Quang Huy là một số ít VĐV Việt Nam sở hữu đẳng cấp châu lục.

Lãnh đạo Đoàn TTVN bảo vệ kình ngư Mỹ Tiên

Sự việc kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên bật khóc sau khi giành HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ tại SEA Games 33 tối 13/12 thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

2 giờ trước

ĐKVĐ ASIAD Phạm Quang Huy thua sốc ở SEA Games 33

Trưa 14/12, Phạm Quang Huy thi đấu không tốt ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam.

4 giờ trước

Thu Vinh giành cú đúp HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games

Trịnh Thu Vinh khép lại ngày thi đấu 14/12 đáng nhớ bằng cú đúp HCV thuyết phục, khẳng định vị thế ngôi sao số một của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

5 giờ trước

John Cena giai nghe hinh anh

John Cena giải nghệ

2 giờ trước 15:53 14/12/2025

0

Sáng 14/12, John Cena chia tay sự nghiệp đấu vật biểu diễn kéo dài hơn hai thập kỷ.

Minh Chiến

từ Bangkok

Phạm Quang Huy SEA Games Phạm Quang Huy SEA Games Bắn súng Việt Nam Kết quả SEA Games Cú sốc bắn súng

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý