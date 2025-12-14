Cú sốc lớn nhất của đoàn Việt Nam từ đầu SEA Games

|
Đầu giờ chiều 14/12, thể thao Việt Nam nhận thất bại có thể xem là nặng nề nhất từ đầu SEA Games 33 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) tới nay khi nhà vô địch ASIAD 2022, xạ thủ nam tốt nhất của bắn súng Việt Nam phơi áo tại chung kết 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam.
Không có nhiều dấu hiệu cho thấy Quang Huy sẽ thua choáng váng đến vậy. Ở vòng loại, dù chơi chưa quá tốt, Quang Huy và đồng đội Nguyễn Đình Thành vẫn vượt qua.
Họ thậm chí giành HCB nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam. Xếp hạng nội dung này được tính dựa trên điểm cộng các VĐV mỗi nước ở vòng loại. Đội Việt Nam có 1.717 điểm trong khi Indonesia có 1.736 điểm.
Tại vòng loại, Quang Huy xếp hạng 5 với 575 điểm, Đình Thành (áo đỏ) hạng 6 cũng với 575 điểm, lọt vào top 8 VĐV chơi chung kết.
Nhưng tới vòng chung kết, Quang Huy bất ngờ khởi đầu tệ. Bất lợi ở những lượt bắn đầu có lẽ đã tạo áp lực tâm lý lên anh trong những lần bắn sau.
Huy càng chơi càng tệ và cuối cùng bị loại khi đứng cuối bảng, trở thành VĐV đầu tiên trong 8 người phải buông súng. Sau 12 lượt bắn, Quang Huy có 115,3 điểm.
Biểu cảm của Quang Huy khi dừng bước sớm ở SEA Games. Tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 ở Trung Quốc, Quang Huy là người hùng của đoàn Việt Nam với tấm huy chương vàng bắn súng danh giá tại nội dung 10 súng ngắn hơi cá nhân nam.
Ít phút sau, tới lượt Đình Thành bị loại. Việc cả hai VĐV Việt Nam dừng bước sớm là cú sốc bởi đây là nội dung mà đoàn Việt Nam kỳ vọng có huy chương vàng.
Thất bại này là kết quả không ngờ tới của tuyển bắn súng nói riêng và đoàn Việt Nam nói chung. Bản thân Quang Huy là một số ít VĐV Việt Nam sở hữu đẳng cấp châu lục.
