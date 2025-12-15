3 phút rực rỡ đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Chiều 15/12, U22 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 ở bán kết bóng đá nam nhờ bàn thắng ở phút 89 và 90+2 của Văn Thuận và Thanh Nhàn.

U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm có cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ sau quả tạt điểm rơi của Phi Hoàng ở phút thứ 5. Dù vậy, Văn Khang lạị không thể tận dụng để mang về bàn mở tỷ số.

Ngay lập tức, U22 Philippines đáp trả bằng một đợt tấn công nguy hiểm. Sandro Reyes, cầu thủ từng ăn tập ở lò La Masia, chạy chỗ tốt nhưng lại dứt điểm hụt.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Nửa hiệp một trôi qua, U22 Philippines đang chơi phòng ngự đầy chắc chắn. Trước những pha vào bóng rát của đối phương, Đình Bắc đã nổi nóng và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính.

Phút 34, hàng thủ Việt Nam chao đảo sau một pha ném biên mạnh của U22 Philippines. Một hậu vệ áo đỏ đã chơi tập trung để ngăn chặn nỗ lực không chiến của hàng công đối phương.

U22 Việt Nam chưa thể tìm ra khoảng trống trước khung thành đối thủ. Ảnh: Duy Hiệu.

Phút 40, Lê Viktor nỗ lực ngả người dứt điểm sau đường chuyền từ đáy biên của Văn Khang. Tuy nhiên, bóng lại đi quá cao so với khung thành U22 Philippines. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn chưa có lần dứt điểm nào trúng đích từ đầu trận.

Hiệp một khép lại với cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận của U22 Việt Nam. Phút 45+2, Văn Khang xử lý bình tĩnh rồi tung cú sút căng bằng chân trái nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí thủ môn Philippines chọn sẵn.

15 phút đầu của hiệp hai diễn ra với sự bế tắc của U22 Việt Nam. Ở bên kia chiến tuyến, Philippines vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công. Phút 62, Thanh Nhàn phải phạm lỗi chiến thuật, từ đó nhận thẻ vàng để ngăn đối thủ lên bóng.

Đến phút 68, U22 Việt Nam mới lại tiếp cận được khung thành đối thủ. Từ quả tạt của Phi Hoàng, Thanh Nhàn bay người đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. 10 phút sau, Phi Hoàng tiếp tục gây sóng gió cho hàng thủ áo xanh với một nỗ lực đột phá và căng ngang đầy khó chịu. Xuân Bắc đã dứt điểm trúng đích nhưng vẫn chưa đủ khó để hạ thủ môn Nicholas.

Nỗ lực gây sức ép của U22 Việt Nam được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 89. Đình Bắc nỗ lực tranh chấp rồi nhả sang cánh trái cho Phi Hoàng kiến tạo để Lê Văn Thuận tạo điểm cắt từ cự ly gần, đánh bại toàn bộ hàng thủ Philippines.

U22 Việt Nam đánh sập hàng thủ số đông của Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Bàn mở tỷ số giúp đoàn quân áo đỏ thi đấu hưng phấn. Phút 90+2, Thanh Nhàn đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng lội ngược dòng của Philippines bằng một cú đá phạt hiểm hóc. Bóng đi đập đất, trước khi nảy vào lưới khiến Nicholas không thể phán đoán. Không chỉ một, mà cả hai cầu thủ được HLV Kim Sang-sik tung vào sân từ ghế dự bị, đều tỏa sáng để giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui dành cho HLV Kim Sang-sik, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. "Những chiến binh sao vàng" vào chung kết lần thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất. Đối thủ của Thanh Nhàn cùng đồng đội vào ngày 18/12 sẽ là Thái Lan hoặc Malaysia.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam gặp U22 Philippines ở bán kết SEA Games 33. Ảnh: VFF.