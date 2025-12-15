Truyền thông Philippines nói về bàn thua phút cuối trước Việt Nam

Truyền thông Philippines thừa nhận thất bại tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, nhưng tin rằng đội nhà có chút thiếu may mắn.

U22 Philippines chơi trận đấu đầy nỗ lực.

Chiều 15/12, U22 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 ở bán kết bóng đá nam nhờ bàn thắng ở phút 89 và 90+2 của Văn Thuận và Thanh Nhàn. The Manila Times bày tỏ sự tiếc nuối: "Công bằng mà nói, U22 Philippines chơi trận này đầy nỗ lực và xứng đáng có thêm cơ hội ở hiệp phụ".

Ngay sau trận đấu, một tờ báo lớn khác tại Philippines là Philstar cũng phân tích thất bại này. Họ thừa nhận rằng đội nhà chơi hay, kiểm soát tốt hàng công U22 Việt Nam trong phần lớn thời gian nhưng "sụp đổ ở những khoảnh khắc quyết định".

Manila Standard dành lời khen cho Sandro Reyes, cầu thủ từng ăn tập ở lò La Masia, và cho rằng bóng đá nước nhà có kỳ SEA Games "không đến nỗi nào". Sports Bytes thì bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng giấc mơ lịch sử, đó là lần đầu tiên vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games của nước nhà tan vỡ chỉ vì hai bàn thua phút cuối.

"U22 Philippines chiến đấu kiên cường, nhưng hai bàn thắng muộn của Việt Nam giống như nhát dao chí mạng. Đây là thất bại cay đắng, vì chúng ta đã rất gần với trận chung kết lịch sử", trang này viết.

Trong khi đó, Manila Standard nhấn mạnh: "Đội bóng của HLV Garrath McPherson làm nên kỳ tích ở vòng bảng, đánh bại cả đương kim vô địch Indonesia, nhưng trước Việt Nam, họ không thể giữ vững đến phút cuối. Thật đáng tiếc!".

