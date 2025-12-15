HLV Kim Sang-sik chưa bao giờ thua ở chung kết

Kể từ khi trở thành HLV trưởng, ông Kim Sang-sik chưa từng thua ở bất kỳ trận chung kết nào.

Phút cuối bùng nổ giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 Chiều 15/12, U22 Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với hai bàn thắng quyết định ở những phút cuối.

Chiều 15/12, U22 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 ở bán kết bóng đá nam nhờ bàn thắng ở phút 89 và 90+2 của Văn Thuận và Thanh Nhàn. Từ khi nắm quyền các đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đạt tỷ lệ vào chung kết 100% ở các giải đấu chính thức cấp khu vực.

Sau khi giúp các đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2024 hay U23 Đông Nam Á, ông Kim Sang-sik giờ tiếp tục đưa đội U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games.

HLV Kim Sang-sik giúp bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 và giải U23 Đông Nam Á. Nhưng trước đó, trên cương vị HLV Jeonbuk Hyundai Motors, ông cũng từng giành cúp FA Hàn Quốc 2022.

HLV Kim Sang-sik đang có giai đoạn ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam.

Khi đó, cúp quốc gia của bóng đá Hàn Quốc chơi theo thể thức lượt đi lượt về. Ở lượt đi, Jeonbuk hòa FC Seoul 2-2 nhưng sau đó hạ gục đối thủ 3-1 ở lượt về. Đó là một trong hai danh hiệu lớn HLV Kim Sang-sik có được cùng Jeonbuk, bên cạnh danh hiệu VĐQG K League 1 năm 2021.

Trước khi sang Việt Nam làm việc, tỷ lệ thắng trong các trận đấu cúp của HLV Kim Sang-sik cùng Jeonbuk lên tới 75% (thắng 15, thua 2, hòa 3), tính ở hai sân chơi FA Cup và AFC Champions League.

Điều này lý giải phần nào việc chiến lược gia người Hàn giúp bóng đá Việt Nam đạt tỷ lệ vào chung kết 100% ở các giải đấu chính thức cấp khu vực.

