HLV Kim Sang-sik: 'Chung kết thì đối thủ nào cũng không quan trọng'

HLV trưởng U22 Việt Nam lên tiếng sau trận thắng nhọc nhằn trước Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 vào chiều 15/12.

"Tôi rất vui và muốn chúc mừng các cầu thủ khi thắng Philippines. Họ đã giữ niềm tin cho đến những phút cuối. Ngoài ra, tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã lặn lội sang Thái Lan để cổ vũ đội tuyển và cả những CĐV theo dõi trận đấu qua truyền hình", HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo.

Nhận định về lối chơi của U22 Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Toàn đội chơi tốt nhưng đối thủ cũng không thể xem thường. Tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ. Dù có là Thái Lan hay Malaysia ở chung kết, U22 Việt Nam cũng sẽ có sự chuẩn bị thật tốt. Tôi có kinh nghiệm chơi chung kết tại Thái Lan rồi. Tôi sẽ cùng cầu thủ tập trung để mang huy chương vàng về Việt Nam".

U22 Việt Nam vượt qua thử thách khó khăn mang tên Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Bên cạnh đó, HLV Kim còn dành lời khen cho Đình Bắc, người hoạt động năng nổ suốt cả trận và góp dấu giày quan trọng vào tình huống ghi bàn mở tỷ số ở phút 89: "100 điểm cho Đình Bắc, cả về tinh thần lẫn thể lực. Ngoài ra, Văn Thuận cũng rất đáng khen. Cậu ấy chơi tự tin sau khi vào sân và mang đến những dấu ấn tích cực cho toàn đội".

Trong khi đó, Đình Bắc chia sẻ cảm nghĩ về trận bán kết SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp: "Hôm nay toàn đội chơi rất tốt. Philippines tiến bộ rất nhiều và gây sức ép lớn. Dù vậy, U22 Việt Nam vẫn giành chiến thắng và điều này làm tôi rất hạnh phúc".

"Hiện tại, tôi chưa nghĩ về huy chương vàng. Tôi và đồng đội sẽ cố gắng hồi phục, ăn uống ngủ nghỉ thật tốt để có trận chung kết hoàn hảo. Với cá nhân, tôi không quan tâm đối thủ là Malaysia hay Thái Lan. Hy vọng CĐV sẽ đến cổ vũ đội tuyển vào ngày 18/12. Tôi và đồng đội hứa sẽ chơi hết mình", ngôi sao thuộc biên chế CAHN cho biết thêm.