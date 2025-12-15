Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VFF thưởng U22 Việt Nam 500 triệu đồng

U22 Việt Nam nhận cú hích tinh thần lớn khi được Thường trực VFF thưởng nóng 500 triệu đồng, ghi nhận thành tích giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam xuất sắc giành vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Ngay sau trận đấu, bầu không khí trong phòng thay đồ U22 Việt Nam trở nên đặc biệt sôi động. Phó Chủ tịch VFF kiêm Lãnh đội U22 Việt Nam tại SEA Games 33, ông Trần Anh Tú, trực tiếp gặp gỡ, động viên và chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới toàn đội. Lãnh đạo VFF biểu dương tinh thần thi đấu, ý chí vượt khó và thành tích giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được, Thường trực Ban Chấp hành VFF quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho U22 Việt Nam. Đây được xem là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm tinh thần cho toàn đội trước trận đấu cuối cùng của giải.

Chiều 15/12, U22 Việt Nam khép lại hành trình bán kết SEA Games 33 bằng chiến thắng giàu cảm xúc 2-0 trước U22 Philippines, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá nam. Trên sân Rajamangala, thầy trò HLV Kim Sang-sik trải qua 90 phút đầy thử thách trước đối thủ chơi kỷ luật, phòng ngự số đông và không ngại va chạm.

Phải đến những phút cuối trận, bản lĩnh và sự kiên trì của U22 Việt Nam mới được cụ thể hóa. Hai bàn thắng liên tiếp ở phút 89 và 90+2 giúp đội bóng áo đỏ bẻ gãy hệ thống phòng ngự dày đặc của Philippines, tạo nên màn bùng nổ cảm xúc trên khán đài cũng như dưới sân.

Việc góp mặt ở chung kết không chỉ khẳng định sự tiến bộ về chuyên môn của U22 Việt Nam, mà còn cho thấy bản lĩnh trong những thời khắc quyết định Trước mắt, đội tuyển sẽ có quãng thời gian ngắn để hồi phục, hoàn thiện khâu chuẩn bị, hướng tới trận chung kết với mục tiêu cao nhất.

