Hòa Minzy lặng người khi Việt Nam thua Thái Lan

Tối 15/1, gương mặt Hòa Minzy lặng đi trên khán đài giữa bầu không khí nghẹt thở của trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Nỗi buồn của Hòa Minzy khi Việt Nam thất bại. Ảnh: Minh Chiến.

Nữ ca sĩ khoác lá cờ Tổ quốc với ánh mắt đượm buồn sau khi trận đấu khép lại. Cô dõi theo từng pha bóng cuối cùng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan, như nén lại tất cả cảm xúc khi giấc mơ vàng thêm một lần dang dở.

Hòa Minzy có mặt từ sớm, hòa mình vào dòng cổ động viên áo đỏ. Cô đứng suốt nhiều giờ, liên tục hò reo, vỗ tay, gọi tên các tuyển thủ. Mỗi pha ghi điểm của Trần Thị Thanh Thúy hay Lê Thanh Thúy, ánh mắt nữ ca sĩ bừng sáng. Nhưng khi trận đấu trôi dần về những thời khắc quyết định, niềm tin ấy dần nhường chỗ cho sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.

Ở set 5 định mệnh, khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ tới 4 championship point (điểm kết thúc trận) và để Thái Lan lật ngược thế cờ, Hòa Minzy lặng người. Cô kéo cao lá cờ đỏ sao vàng trước ngực, đôi môi mím chặt, ánh mắt hoe đỏ.

Cảm xúc của Hòa Minzy và các cô gái bóng chuyền nữ sau thất bại. Ảnh: Minh Chiến.

Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, nữ ca sĩ cúi đầu, không giấu nổi nỗi buồn. Đó là nỗi buồn rất người hâm mộ – buồn vì tiếc nuối, vì thương các cô gái đã chiến đấu đến kiệt sức.

Hình ảnh Hòa Minzy trầm lặng trên khán đài nhanh chóng lan truyền, trở thành một lát cắt cảm xúc của trận chung kết. Không cần nước mắt hay lời than thở, sự im lặng của cô nói thay tất cả. Đó là niềm tự hào song hành cùng nỗi tiếc nuối.

Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi một trận xuất sắc nhưng đáng tiếc chưa để đổi màu huy chương ở SEA Games.