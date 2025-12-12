Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Futsal nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-1

Tuyển futsal nữ Việt Nam mở màn SEA Games 33 bằng chiến thắng 3-1 trước Indonesia, trong trận đấu căng như dây đàn tại nhà thi đấu Huamark chiều 12/12.

Futsal nữ Việt Nam có trận ra quân thuận lợi. Ảnh: VFF.

Dù thiếu vắng đội trưởng Thanh Hằng, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng vẫn cho thấy bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau hơn một tháng rèn quân cùng hai trận giao hữu chất lượng với tuyển Trung Quốc.

Hiệp một diễn ra giằng co. Indonesia khai thác triệt để thể lực và tốc độ để gây sức ép từ sớm. Các học trò của HLV Đình Hoàng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trước lối chơi kỷ luật của đối thủ. Thủ môn Hải Yến trở thành điểm tựa vững chắc, liên tục cứu thua trong những pha đối mặt, giúp Việt Nam giữ sạch lưới và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau những điều chỉnh quan trọng trong phòng thay đồ, Việt Nam đẩy cao nhịp độ ngay khi hiệp hai bắt đầu. Sức ép nhanh chóng chuyển hóa thành bàn mở tỷ số khi Thùy Trang băng xuống dứt điểm chéo góc lạnh lùng, khai thông thế bế tắc. Khoảng vài phút sau, Thanh Ngân nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền, giúp Việt Nam nắm trọn lợi thế tâm lý.

Indonesia buộc phải dâng cao, đánh mất sự chắc chắn vốn có và lộ ra khoảng trống trong hệ thống phòng ngự. Tận dụng thời cơ, tuyển Việt Nam ghi bàn thứ ba sau một pha pressing chính xác, trừng phạt sai lầm khi đối thủ mạo hiểm chuyển sang đá power-play.

Chỉ đến phút cuối trận, Indonesia mới ghi được bàn danh dự, nhưng chừng đó là không đủ để lật ngược tình thế. Việt Nam bảo toàn chiến thắng 3-1, khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu cạnh tranh huy chương tại giải năm nay.

Xôn xao hình ảnh suất ăn của tuyển futsal nữ Việt Nam

Hình ảnh suất ăn dành cho các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 33 đang gây tranh luận lớn trên mạng xã hội.

24:1444 hôm qua

Bóng đá Campuchia lại rút khỏi giải khu vực

Sáng 11/12, Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) xác nhận rút lui khỏi giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025 do căng thẳng đang leo thang ở khu vực biên giới với Thái Lan.

31:1835 hôm qua

Hội CĐV Thái Lan tẩy chay SEA Games 33

Nhóm cổ động viên cuồng nhiệt nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, Ultras Thailand, vừa công bố quyết định không tham dự các trận đấu bóng đá và futsal tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33.

18:52 1/12/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

