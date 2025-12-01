Hội CĐV Thái Lan tẩy chay SEA Games 33

Nhóm cổ động viên cuồng nhiệt nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, Ultras Thailand, vừa công bố quyết định không tham dự các trận đấu bóng đá và futsal tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi giải đấu chính thức khởi tranh, phản ánh những bất mãn sâu sắc về quy định tổ chức sự kiện. Theo Thairath, Ultras Thailand cho biết sẽ không bước chân vào sân vận động cho đến khi các vấn đề được khắc phục.

Nhóm này nhấn mạnh họ vẫn ủng hộ các cầu thủ Thái Lan bằng mọi cách có thể, nhưng sẽ không vào sân. Lý do chính được nhóm này nêu ra bao gồm hệ thống đăng ký vé bất cập và chính sách phân biệt đối xử.

Tại SEA Games 33, ban tổ chức yêu cầu các CĐV phải khai báo cụ thể thông tin cá nhân trước khi vào sân. Quy định này gây ra nhiều phản đối, khi không ít CĐV cho rằng điều đó có thể khiến những người mua vé vào sân đứng trước nguy cơ bị lừa đảo do lộ thông tin cá nhân.

Ultras Thailand cũng chỉ ra rằng rằng quy định này không được áp dụng đối với các nhóm mua vé VIP, tạo ra sự phân biệt đối xử giữa cổ động viên thông thường và những người có đặc quyền.

Ngoài ra, việc ban tổ chức phân bổ và sắp xếp chỗ ngồi cho các khán giả cũng gây tranh cãi. Nhóm Ultras Thailand cho rằng họ bị xếp vị trí ở những khu vực bất lợi khi cổ vũ.

Ultras Thailand là một trong những nhóm CĐV hàng đầu tại Thái Lan với truyền thống cổ vũ sôi động và trung thành với đội tuyển quốc gia. Tại môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Timor-Leste và Singapore.