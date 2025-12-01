HLV Shin Tae-yong đáp trả cáo buộc đánh cầu thủ

HLV Shin Tae-yong tiếp tục phủ nhận cáo buộc từ học trò cũ và khẳng định nếu có bằng chứng cho thấy ông từng bạo lực với cầu thủ, bản thân sẵn sàng giải nghệ ngay lập tức.

Trung vệ Jeong Seung-hyun (Ulsan HD) cáo buộc bị HLV Shin Tae-yong “tát vào mặt”.

Đầu tuần này, trung vệ Jeong Seung-hyun (Ulsan HD) gây bão dư luận bóng đá Hàn Quốc khi cáo buộc bị HLV Shin Tae-yong “tát vào mặt”.

Ngay sau đó, HLV Shin Tae-yong liền đáp trả trên báo chí Hàn Quốc: “Tôi thừa nhận mình từng có những phản ứng thái quá với cậu ấy (Jeong Seung-hyun). Nếu cậu ấy cảm thấy bị xúc phạm thì tôi xin lỗi chân thành. Tuy nhiên, tuyệt đối không có hành động bạo lực nào xảy ra cả. Nếu có bằng chứng rõ ràng chứng minh tôi hành hung cầu thủ, tôi sẽ lập tức giải nghệ và rời khỏi bóng đá".

Trước đó, trung vệ Jeong Seung-hyun bất ngờ tiết lộ rằng khi làm việc với HLV Shin Tae-yong tại Ulsan HD vài tháng trước, anh bị chiến lược gia này tát vào mặt.

Dù HLV Shin chỉ bảo đó là hành động trêu đùa, trung vệ này không hề thấy như vậy. Phát ngôn này ngay lập tức gây chấn động, đặc biệt khi Jeong Seung-hyun vốn nổi tiếng là người trầm tính và ít khi công khai chỉ trích ai.

Hiện tại, Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nếu vụ việc được xác minh có thật, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp cầm quân của Shin Tae-yong.

Đầu tháng 10, Ulsan HD tuyên bố sa thải HLV Shin Tae-yong. Nguyên nhân không chỉ nằm ở kết quả kém cỏi, mà còn bởi thái độ của chiến lược gia này.

CLB Hàn Quốc khẳng định có video bằng chứng về việc HLV Shin bạo hành học trò. Ngoài ra, chất lượng các buổi tập của Ulsan HD dưới thời ông cũng bị chê kém chất lượng.