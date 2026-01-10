7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Antoine Semenyo chính thức cập bến Etihad với giá 72 triệu euro từ Bournemouth. Hợp đồng của cầu thủ chạy cánh 26 tuổi có thời hạn đến hè 2031.
|
Tiền vệ trung tâm Marco Brescianini rời Atalanta để "giải cứu" Fiorentina theo bản hợp đồng cho mượn đến cuối mùa cùng mức phí 1 triệu euro.
|
Omri Gandelman được Lecce chiêu mộ từ CLB Bỉ, Gent với giá 2,5 triệu euro. Tiền vệ 25 tuổi khoác áo đội bóng Italy đến hè 2029, kèm tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm một năm.
|
Yooon Do-young, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Hàn Quốc, gia nhập Dordrecht (Hà Lan) dưới dạng cho mượn từ Brighton.
|
Sau khi Sergio Busquets giải nghệ, Inter Miami chiêu mộ David Ayala từ Portland để thay thế. Vụ chuyển nhượng này có giá 1,7 triệu euro.
|
Sao trẻ 21 tuổi Luca Koleosho không có cơ hội ra sân tại Premier League nên được Burnley đem cho Paris FC mượn để tích lũy kinh nghiệm cho đến hết mùa.
|
Tiền vệ tấn công 23 tuổi Myles Peart-Harris được Brentford đem cho Oxford Utd mượn đến hết mùa giải 2025/26, không kèm tùy chọn mua đứt.
