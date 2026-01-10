Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ bảy, 10/1/2026 06:00 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Manchester City kích nổ bom tấn có giá lên đến 72 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Antoine Semenyo chính thức cập bến Etihad với giá 72 triệu euro từ Bournemouth. Hợp đồng của cầu thủ chạy cánh 26 tuổi có thời hạn đến hè 2031.
chuyen nhuong anh 2

Tiền vệ trung tâm Marco Brescianini rời Atalanta để "giải cứu" Fiorentina theo bản hợp đồng cho mượn đến cuối mùa cùng mức phí 1 triệu euro.
chuyen nhuong anh 3

Omri Gandelman được Lecce chiêu mộ từ CLB Bỉ, Gent với giá 2,5 triệu euro. Tiền vệ 25 tuổi khoác áo đội bóng Italy đến hè 2029, kèm tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm một năm.
chuyen nhuong anh 4

Yooon Do-young, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Hàn Quốc, gia nhập Dordrecht (Hà Lan) dưới dạng cho mượn từ Brighton.
chuyen nhuong anh 5

Sau khi Sergio Busquets giải nghệ, Inter Miami chiêu mộ David Ayala từ Portland để thay thế. Vụ chuyển nhượng này có giá 1,7 triệu euro.
chuyen nhuong anh 6

Sao trẻ 21 tuổi Luca Koleosho không có cơ hội ra sân tại Premier League nên được Burnley đem cho Paris FC mượn để tích lũy kinh nghiệm cho đến hết mùa.
chuyen nhuong anh 7

Tiền vệ tấn công 23 tuổi Myles Peart-Harris được Brentford đem cho Oxford Utd mượn đến hết mùa giải 2025/26, không kèm tùy chọn mua đứt.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Liverpool, Aston Villa đầu tư cho tương lai bằng việc chiêu mộ các tài năng trẻ sáng giá.

25:1475 hôm qua

Duy Anh

chuyển nhượng Man City Semenyo Premier League

    Đọc tiếp

    Vien canh Amorim dan dat Man City hinh anh

    Viễn cảnh Amorim dẫn dắt Man City

    7 phút trước 06:15 10/1/2026

    0

    Ruben Amorim có thể đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng tại Manchester City sau khi Pep Guardiola rời đi.

    Gia dinh Beckham chao dao vi con trai ca hinh anh

    Gia đình Beckham chao đảo vì con trai cả

    8 phút trước 06:14 10/1/2026

    0

    Mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ anh ngày một lạnh nhạt. Trong những ngày đầu năm mới, cuộc khủng hoảng giữa họ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

    Saka nhan luong cao ky luc Arsenal hinh anh

    Saka nhận lương cao kỷ lục Arsenal

    10 phút trước 06:13 10/1/2026

    0

    Bukayo Saka cam kết tương lai với Arsenal bằng cách đồng ý hợp đồng mới kéo dài 5 năm, cùng mức lương cao lịch sử CLB.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý