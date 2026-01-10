Mbeumo không cứu nổi Cameroon

Rạng sáng 10/1, chủ nhà Morocco tiến vào bán kết CAN Cup 2025 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Cameroon tại Rabat.

Bryan Mbeumo chia tay CAN Cup 2025

Với ưu thế sân nhà và lực lượng vượt trội, "Những chú sư tử Atlas" dễ dàng đánh bại Cameroon ở trận tứ kết CAN Cup 2025. Ngôi sao của Real Madrid, Brahim Diaz, một lần nữa có màn trình diễn xuất sắc khi mở tỷ số ở hiệp một, giúp Morocco dễ dàng làm chủ trận đấu.

Sang hiệp hai, Ismail Saibari tung đòn kết liễu, giúp đội chủ nhà vượt qua Cameroon. Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là cú hích lớn về sự tự tin, nó còn chấm dứt lời nguyền lâu năm trước Cameroon.

Trước giải này, Morocco chưa từng đánh bại "Sư tử bất khuất" tại CAN Cup trong ba lần gặp trước đó. Đây cũng chỉ mới là chiến thắng thứ ba của Morocco trước Cameroon trong 13 lần chạm trán trên mọi đấu trường.

Song, ở lần so tài này, Morocco vượt trội về mọi mặt. Họ pressing cao, kiểm soát bóng và dồn ép Cameroon lùi sâu vào phần sân nhà. Dàn sao Cameroon chơi trận đấu không hay. Mbeumo vẫn là ngôi sao sáng giá nhất của "Sư tử bất khuất", nhưng anh không thể tạo khác biệt.

Tiền đạo của MU thường xuyên bị quây chặt bởi đối thủ và nhận rất ít sự hỗ trợ. Trận thua này của Cameroon lại là tin vui cho MU, khi Mbeumo sẽ sớm trở lại đội hình "Quỷ đỏ" vào tuần tới. Ngoài Mbeumo, MU còn một cầu thủ khác cũng ra sân trận này là Noussair Mazraoui.

Hậu vệ trái của Morocco cũng là một trong những ngôi sao chơi nổi bật ở trận đấu. Anh sẽ tiếp tục cùng đội chủ nhà tiến vào bán kết. Họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Algeria và Nigeria ở trận tứ kết cuối cùng.