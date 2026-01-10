Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbeumo không cứu nổi Cameroon

  • Thứ bảy, 10/1/2026 05:57 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Rạng sáng 10/1, chủ nhà Morocco tiến vào bán kết CAN Cup 2025 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Cameroon tại Rabat.

Bryan Mbeumo chia tay CAN Cup 2025

Với ưu thế sân nhà và lực lượng vượt trội, "Những chú sư tử Atlas" dễ dàng đánh bại Cameroon ở trận tứ kết CAN Cup 2025. Ngôi sao của Real Madrid, Brahim Diaz, một lần nữa có màn trình diễn xuất sắc khi mở tỷ số ở hiệp một, giúp Morocco dễ dàng làm chủ trận đấu.

Sang hiệp hai, Ismail Saibari tung đòn kết liễu, giúp đội chủ nhà vượt qua Cameroon. Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là cú hích lớn về sự tự tin, nó còn chấm dứt lời nguyền lâu năm trước Cameroon.

Trước giải này, Morocco chưa từng đánh bại "Sư tử bất khuất" tại CAN Cup trong ba lần gặp trước đó. Đây cũng chỉ mới là chiến thắng thứ ba của Morocco trước Cameroon trong 13 lần chạm trán trên mọi đấu trường.

Song, ở lần so tài này, Morocco vượt trội về mọi mặt. Họ pressing cao, kiểm soát bóng và dồn ép Cameroon lùi sâu vào phần sân nhà. Dàn sao Cameroon chơi trận đấu không hay. Mbeumo vẫn là ngôi sao sáng giá nhất của "Sư tử bất khuất", nhưng anh không thể tạo khác biệt.

Tiền đạo của MU thường xuyên bị quây chặt bởi đối thủ và nhận rất ít sự hỗ trợ. Trận thua này của Cameroon lại là tin vui cho MU, khi Mbeumo sẽ sớm trở lại đội hình "Quỷ đỏ" vào tuần tới. Ngoài Mbeumo, MU còn một cầu thủ khác cũng ra sân trận này là Noussair Mazraoui.

Hậu vệ trái của Morocco cũng là một trong những ngôi sao chơi nổi bật ở trận đấu. Anh sẽ tiếp tục cùng đội chủ nhà tiến vào bán kết. Họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Algeria và Nigeria ở trận tứ kết cuối cùng.

HLV Kim Sang-sik chưa nghĩ tới đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết

Tối 9/1, U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

6 giờ trước

AFC khen HLV Kim Sang-sik cao tay

Tối 9/1, AFC ca ngợi khả năng thay người của HLV Kim Sang-sik là chìa khóa mở ra chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan ở bảng A VCK U23 châu Á 2026.

7 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Cameroon Bryan Mbeumo

Đọc tiếp

Vien canh Amorim dan dat Man City hinh anh

Viễn cảnh Amorim dẫn dắt Man City

8 phút trước 06:15 10/1/2026

0

Ruben Amorim có thể đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng tại Manchester City sau khi Pep Guardiola rời đi.

Gia dinh Beckham chao dao vi con trai ca hinh anh

Gia đình Beckham chao đảo vì con trai cả

9 phút trước 06:14 10/1/2026

0

Mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và cha mẹ anh ngày một lạnh nhạt. Trong những ngày đầu năm mới, cuộc khủng hoảng giữa họ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Saka nhan luong cao ky luc Arsenal hinh anh

Saka nhận lương cao kỷ lục Arsenal

10 phút trước 06:13 10/1/2026

0

Bukayo Saka cam kết tương lai với Arsenal bằng cách đồng ý hợp đồng mới kéo dài 5 năm, cùng mức lương cao lịch sử CLB.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý