Bodø/Glimt khiến châu Âu chao đảo

Đội bóng Na Uy từ thị trấn nhỏ gần Vòng Bắc Cực đang làm Champions League chao đảo bằng những chiến thắng trước các ông lớn.

Không phải Manchester, Madrid hay Milan chiếm trang nhất ở Na Uy những ngày này. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là Bodø/Glimt, đội bóng đến từ thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Nordland, nơi người ta quen nói về cực quang và gió lạnh hơn là Champions League.

Trong bối cảnh Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Milan và Cortina d'Ampezzo (Italy), Na Uy vẫn thống trị bảng tổng sắp huy chương. Nhưng trên mặt báo thể thao, bóng đá mới là câu chuyện nóng nhất. Bodø/Glimt đánh bại Manchester City, vượt qua Atletico Madrid và tiếp tục khiến Inter Milan gặp khó trong lần đầu tiên họ bước vào vòng knock-out Champions League.

Nếu chỉ một trận, có thể gọi là bất ngờ. Khi điều đó xảy ra liên tiếp, nó buộc người ta phải nhìn lại.

Từ thị trấn nhỏ đến tâm bão châu Âu

Bodø không phải thành phố của những sân vận động khổng lồ. Aspmyra Stadion chỉ có 8.270 chỗ ngồi. Con số khiêm tốn so với các “thánh đường” ở Anh hay Italy. Nhưng trong những đêm châu Âu, nơi ấy trở nên ngột ngạt theo một cách rất riêng.

Điều đáng nói là Bodø/Glimt bước vào loạt trận quan trọng sau quãng nghỉ dài ở Eliteserien. 80 ngày, họ chỉ đá 4 trận. Nhịp thi đấu thưa. Không có guồng quay liên tục như các giải hàng đầu châu Âu. Thế nhưng trên sân, họ không hề tỏ ra thiếu cảm giác bóng. Họ chơi gọn gàng, quyết liệt và đầy tự tin.

Chiến thắng trước Manchester City khiến nhiều người nghĩ đến yếu tố may mắn. Nhưng khi Atletico Madrid cũng gục ngã và Inter Milan gặp khó, mọi lập luận về “tai nạn” bắt đầu mất giá trị. Bodø/Glimt không đá kiểu co cụm chờ thời. Họ pressing mạnh, chuyển trạng thái nhanh và sẵn sàng đẩy cao đội hình.

Báo chí Italy từng giật tít: “Bodø là địa ngục”. Cảm giác ấy không chỉ đến từ thời tiết lạnh giá. Nó đến từ việc một đội bóng tưởng như dưới cơ lại chơi ngang hàng, thậm chí lấn lướt những tập thể giàu truyền thống.

Ở Na Uy, sự phấn khích tăng lên từng ngày. Báo VG đặt câu hỏi về khả năng vào chung kết. Trang Dagbladet viết rằng Bodø/Glimt đang “cách mạng hóa bóng đá châu Âu” và dùng cụm từ: “Châu Âu đang nổi giận”. Cách nói có thể giàu cảm xúc, nhưng nó phản ánh một thực tế: các ông lớn không thích bị thách thức bởi một đội bóng ngoài quỹ đạo quen thuộc.

Vì sao người ta bắt đầu yêu Bodø/Glimt?

Có một câu hỏi được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội Na Uy: “Bố ơi, sao mình lại là fan Bodø/Glimt?”.

Câu trả lời không nằm ở bảng lương. Không nằm ở những bản hợp đồng bom tấn. Bodø/Glimt không sở hữu dàn sao triệu USD. Họ không có đội hình dài để xoay vòng thoải mái. Nhưng họ có bản sắc.

Họ không bước vào Champions League với tâm thế du lịch. Họ bước vào đó với niềm tin rằng mình xứng đáng. Thái độ ấy thể hiện qua từng pha tranh chấp, từng đợt pressing và cả cách họ giữ bình tĩnh khi bị ép sân.

May mắn có xuất hiện. Bóng đá luôn cần một chút như thế. Nhưng may mắn không đủ để đánh bại Manchester City, Atletico Madrid và gây khó cho Inter Milan. Để làm được điều đó, bạn cần tổ chức, kỷ luật và sự tự tin.

Câu chuyện của Bodø/Glimt cũng nhắc rằng bóng đá không chỉ là cuộc chơi của ngân sách. Nó vẫn có chỗ cho những đội bóng dám mơ lớn. Trong một quốc gia vốn nghiêng về thể thao mùa đông, bóng đá đang tìm lại vị trí trung tâm nhờ hành trình này.

Dù kết cục ở vòng knock-out ra sao, Bodø/Glimt làm được điều quan trọng nhất: buộc châu Âu phải chú ý. Họ khiến các ông lớn khó chịu. Họ khiến người hâm mộ trung lập tò mò. Và họ mang lại cho Champions League thứ gia vị mà giải đấu này luôn cần, sự bất ngờ.

Có thể họ sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó. Nhưng những gì đã xảy ra đủ để biến mùa giải này thành dấu mốc trong lịch sử bóng đá Na Uy.

Châu Âu có thể không thích điều đó. Nhưng bóng đá, suy cho cùng, luôn thuộc về những kẻ dám tin vào điều tưởng như không thể.