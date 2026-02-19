Kỷ lục 'điên rồ' ở Champions League được tái hiện

Tiền đạo Anthony Gordon của Newcastle có mùa Champions League chói sáng khi ghi 4 bàn vào lưới Qarabag ở vòng play-off rạng sáng 19/2.

Gordon rực sáng tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Trước giờ bóng lăn, Gordon sở hữu 6 bàn tại Champions League, kém 1 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer. Nhưng chỉ sau 45 phút bùng nổ trên sân Qarabag, con số ấy tăng lên 10, giúp anh vượt xa thành tích của người đàn anh.

Gordon mở màn cơn mưa bàn thắng sớm khi lập công ngay ở phút thứ 3 (122 giây), trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất của Newcastle trong lịch sử Champions League.

Cú hat-trick của Gordon cũng là hat-trick nhanh nhất của một cầu thủ người Anh tính từ đầu trận trong lịch sử Champions League, vượt qua kỷ lục 36 phút trước đó của chính Shearer. Màn trình diễn bùng nổ không chỉ giúp Newcastle dẫn 5-0 sau giờ nghỉ, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp châu Âu của Gordon.

Ngoài ra, Opta ghi nhận Gordon là cầu thủ thứ 2 ghi 4 bàn trong hiệp một ở một trận đấu Champions League; trước đó chỉ có Luiz Adriano làm được điều này trong màu áo Shakhtar Donetsk.

Gordon khiến tất cả kinh ngạc. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, toàn bộ 10 bàn tại Champions League của Gordon đều đến ở mùa giải năm nay. Anh không để lại dấu ấn nào trong mùa 2023/24, nhưng hiện có 10 pha lập công sau 604 phút thi đấu, kèm theo 2 đường kiến tạo. Thành tích này góp phần giúp Newcastle thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác tại đấu trường châu Âu.

Ở vòng bảng mùa này, Gordon ghi bàn trong ba trận đầu tiên (gặp Barcelona, Union Saint-Gilloise và Benfica), sau đó tiếp tục “nổ súng” trước Bayer Leverkusen và PSV. Trái ngược với phong độ chói sáng ở Champions League, anh mới chỉ có 3 bàn tại Premier League và 1 bàn tại FA Cup.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Gordon bám đuổi Kylian Mbappe, người đang có 13 bàn, trong cuộc đua Vua phá lưới Champions League mùa này. Gordon hiện cũng vượt mặt đội trưởng tuyển Anh Harry Kane (8 bàn) ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

