Địa chấn lại xảy ra ở Champions League

Sau trận thắng 5-2 của Galatasaray trước Juventus, đến lượt Bodo/Glimt đánh bại Inter 3-1 ở lượt đi vòng play-off Champions League vào rạng sáng 19/2.

Bodo/Glimt tạo địa chấn.

Sau lễ bốc thăm, CĐV Inter thở phào khi đối thủ của "Nerazzurri" chỉ là Bodo/Glimt, CLB bị đánh giá thấp nhất ở vòng play-off khi sở hữu đội hình có tổng trị giá chỉ 57 triệu euro (theo Transfermarkt). Trong khi đó, Inter là tập thể được định giá đến 667 triệu euro.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Aspmyra lại đi ngược với dự đoán của truyền thông và người hâm mộ. Đại diện Na Uy phòng ngự chặt chẽ, tận dụng tối đa cơ hội để thu về 3 bàn thắng, qua đó chạm một tay vào tấm vé dự vòng 16 đội lịch sử ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.

Bodo/Glimt không chỉ chấm dứt chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của đội đầu bảng Serie A, mà còn khiến CLB chủ sân Giuseppe Meazza lần đầu tiên trong lịch sử gục ngã trước một đối thủ đến từ Na Uy.

Inter gây thất vọng.

Inter nhập cuộc đầy quyết tâm và suýt mở tỷ số từ rất sớm nếu Jostein Gundersen không kịp thời ngăn cản Lautaro Martinez. Tuy nhiên, sau quãng thời gian đầu gây sức ép, đội khách dần đánh mất thế trận. Phút 20, Kasper Hogh xử lý tinh tế để Sondre Brunstad Fet băng xuống dứt điểm hạ gục Yann Sommer, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Inter nhanh chóng đáp trả. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ của Matteo Darmian và Nicolo Barella, Pio Esposito đã gỡ hòa ở phút 30 bằng pha xoay người dứt điểm chuẩn xác trong vùng cấm. Dẫu vậy, sự phung phí cơ hội tiếp tục khiến đại diện Italy phải trả giá.

Đầu hiệp hai, khung gỗ hai lần cứu thua cho chủ nhà, trước những pha dứt điểm của Martinez. Nhưng khi Inter còn chưa tận dụng được lợi thế, họ đã bị trừng phạt. Phút 60, Jens Petter Hauge tung cú sút uy lực ở cột gần nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ 3 phút sau, Hogh tự mình ghi tên lên bảng điện tử sau đường kiến tạo của Fet, ấn định chiến thắng 3-1.

Một đêm châu Âu lịch sử cho Bodo/Glimt, đội bóng Na Uy đầu tiên thắng ba trận liên tiếp tại Champions League, trong khi Inter đối diện thử thách cực đại ở trận lượt về, khi phải ghi ít nhất 3 bàn và không thủng lưới để lội ngược dòng.