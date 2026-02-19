Cảnh hỗn loạn sau trận hòa tai hại của Arsenal

Trong khi đó, Wolves cố gắng để lại những dấu ấn trước khi nói lời chia tay Premier League. Cơ hội trụ hạng của "Bầy sói" gần như không còn, khi họ đang kém vị trí an toàn đến 17 điểm. Sau 25 trận, CLB chủ sân Molineux mới có vỏn vẹn một chiến thắng.