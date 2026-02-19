Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cảnh hỗn loạn sau trận hòa tai hại của Arsenal

  • Thứ năm, 19/2/2026 06:13 (GMT+7)
  • 06:13 19/2/2026

Gabriel Jesus mất bình tĩnh sau khi Arsenal bị Wolves cầm hòa 2-2 ở trận đá sớm vòng 31 Premier League.

Arsenal anh 1

Sau trận hòa 2-2, Yerson Mosquera ăn mừng đầy phấn khích. Hậu vệ của Wolves đã có lời lẽ khiến Gabriel Jesus mất bình tĩnh. Tiền đạo bên phía Arsenal quay lại, đẩy mạnh khiến đồng nghiệp người Colombia ngã ra sân.
Arsenal anh 2

Dù chỉ chịu tác động vào ngực, Mosquera vẫn ôm mặt, lăn lộn với vẻ đau đớn.
Arsenal anh 3

Riccardo Calafiori phải chạy đến, kéo đồng đội khỏi vụ xô xát không đáng có. Trước đó, Mosquera cũng trêu tức một cầu thủ khác của Arsenal, đó là Gabriel Martinelli.
Arsenal anh 4

Trận đấu giữa hai CLB ở hai đầu bảng xếp hạng diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ. Arsenal dẫn 2-0 nhưng vẫn để Wolves vùng lên và cầm hòa với tỷ số 2-2. Kết quả này khiến "Pháo thủ" gặp khó trong cuộc đua Ngoại hạng Anh.
Arsenal anh 5

Arsenal chỉ còn hơn Man City 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Nếu thầy trò Pep Guardiola thắng toàn bộ phần còn lại của mùa giải, bao gồm cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal tại Etihad vào ngày 18/4, họ sẽ trở thành chủ nhân của cúp bạc Ngoại hạng Anh.
Arsenal anh 6

Trong khi đó, Wolves cố gắng để lại những dấu ấn trước khi nói lời chia tay Premier League. Cơ hội trụ hạng của "Bầy sói" gần như không còn, khi họ đang kém vị trí an toàn đến 17 điểm. Sau 25 trận, CLB chủ sân Molineux mới có vỏn vẹn một chiến thắng.
Highlights Wolves 2-2 Arsenal Arsenal gây thất vọng khi bị Wolves cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 31 Premier League rạng sáng 19/2.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Arsenal dâng ngôi vương Ngoại hạng Anh cho Man City?

Rạng sáng 19/2, Arsenal bị Wolves cầm hòa 2-2 ở trận đá sớm vòng 31 giải Ngoại hạng Anh.

27:1648 hôm qua

Duy Anh

Arsenal Arsenal Premier League Wolves

    Đọc tiếp

    MU van co dang dap cua Amorim hinh anh

    MU vẫn có dáng dấp của Amorim

    17 phút trước 08:40 20/2/2026

    0

    Matheus Cunha khẳng định dấu ấn của Ruben Amorim vẫn hiện diện trong chuỗi thăng hoa gần đây của Manchester United, bất chấp việc đội bóng đang khởi sắc dưới thời Michael Carrick.

    MU dat dau cham het cho Mount? hinh anh

    MU đặt dấu chấm hết cho Mount?

    18 phút trước 08:39 20/2/2026

    0

    MU nghiêm túc cân nhắc khả năng bán đứt Mason Mount ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền vệ người Anh dần bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

    MU sap 'giai phong' 65 trieu tien luong hinh anh

    MU sắp 'giải phóng' 65 triệu tiền lương

    19 phút trước 08:38 20/2/2026

    0

    Việc hàng loạt trụ cột có thể rời đi hè này giúp Manchester United đứng trước cơ hội tái cấu trúc mạnh tay quỹ lương và mở đường cho một cuộc cải tổ thực sự.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý