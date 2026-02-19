Cảnh hỗn loạn sau trận hòa tai hại của Arsenal

|
Sau trận hòa 2-2, Yerson Mosquera ăn mừng đầy phấn khích. Hậu vệ của Wolves đã có lời lẽ khiến Gabriel Jesus mất bình tĩnh. Tiền đạo bên phía Arsenal quay lại, đẩy mạnh khiến đồng nghiệp người Colombia ngã ra sân.
|
Dù chỉ chịu tác động vào ngực, Mosquera vẫn ôm mặt, lăn lộn với vẻ đau đớn.
|
Riccardo Calafiori phải chạy đến, kéo đồng đội khỏi vụ xô xát không đáng có. Trước đó, Mosquera cũng trêu tức một cầu thủ khác của Arsenal, đó là Gabriel Martinelli.
|
Trận đấu giữa hai CLB ở hai đầu bảng xếp hạng diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ. Arsenal dẫn 2-0 nhưng vẫn để Wolves vùng lên và cầm hòa với tỷ số 2-2. Kết quả này khiến "Pháo thủ" gặp khó trong cuộc đua Ngoại hạng Anh.
|
Arsenal chỉ còn hơn Man City 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Nếu thầy trò Pep Guardiola thắng toàn bộ phần còn lại của mùa giải, bao gồm cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal tại Etihad vào ngày 18/4, họ sẽ trở thành chủ nhân của cúp bạc Ngoại hạng Anh.
|
Trong khi đó, Wolves cố gắng để lại những dấu ấn trước khi nói lời chia tay Premier League. Cơ hội trụ hạng của "Bầy sói" gần như không còn, khi họ đang kém vị trí an toàn đến 17 điểm. Sau 25 trận, CLB chủ sân Molineux mới có vỏn vẹn một chiến thắng.
