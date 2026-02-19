Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Newcastle làm nên lịch sử ở Champions League

  • Thứ năm, 19/2/2026 05:01 (GMT+7)
Rạng sáng 19/2, Newcastle nhấn chìm Qarabag 6-1 ở lượt đi play-off Champions League.

Newcastle United thiết lập kỷ lục chiến thắng đậm nhất của một đại diện Anh trên sân khách tại đấu trường châu Âu. Kết quả giúp “Chích chòe” tiến rất gần tới vòng 1/8 Champions League, cột mốc họ chưa từng chạm tới trong lịch sử tham dự giải đấu.

Trước trận, nhiều người lo ngại hành trình dài 4.000 km, quãng đường xa nhất mà một CLB Anh từng di chuyển cho một trận sân khách Champions League, sẽ ảnh hưởng đến phong độ của Newcastle. Tuy nhiên, thầy trò Eddie Howe nhanh chóng dập tắt mọi nghi ngờ. Chỉ sau 3 phút, Anthony Gordon mở tỷ số từ đường kiến tạo của Dan Burn. Đến phút 10, Malick Thiaw nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu từ quả tạt của Kieran Trippier.

Dù thủ thành Mateusz Kochalski liên tiếp cứu thua, Qarabag không thể chống đỡ sức ép dồn dập từ đội khách. Gordon hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một, trong đó có một bàn trên chấm phạt đền. Trippier cũng ghi bàn từ chấm 11 m sau tình huống gây tranh cãi với Joe Willock, khép lại 45 phút ác mộng cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Qarabag có bàn danh dự nhờ Elvin Cafarguliyev, nhưng Newcastle nhanh chóng tái lập cách biệt 5 bàn bằng cú sút đổi hướng của Jacob Murphy.

Chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân khách cho thấy tham vọng thực sự của Newcastle tại Champions League mùa này, trong khi cánh cửa đi tiếp gần như đã khép lại với đại diện Azerbaijan.

