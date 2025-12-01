Bóng đá Việt Nam tổng lực cho chiến dịch SEA Games 33

Chiều 30/11 tại TP.HCM, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gặp mặt và khích lệ tinh thần các đội tuyển trước khi lên đường tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam động viên các đội tuyển trước chiến dịch SEA Games 33.

Đây là nhiệm vụ quan trọng cuối cùng của bóng đá Việt Nam trong năm 2025, với sự góp mặt của bốn đội tuyển: U22 nam, tuyển nữ, futsal nam và futsal nữ.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, các Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú, đại diện các nhà tài trợ, ban huấn luyện và cầu thủ ba đội tuyển đang tập trung. Riêng đội futsal nữ đang tập huấn tại Trung Quốc nên không thể góp mặt trực tiếp.

Ở phần báo cáo chuyên môn, HLV Kim Sang-sik cho biết U22 Việt Nam vừa hoàn tất giai đoạn rèn quân tại Vũng Tàu. Dù nhiều tuyển thủ hội quân muộn vì lịch thi đấu dày, toàn đội vẫn đảm bảo được khối lượng tập luyện và nhanh chóng ổn định chiến thuật. Trận mở màn được đẩy lên ngày 3/12 khiến kế hoạch có thay đổi, nhưng HLV Kim nhấn mạnh toàn đội đã sẵn sàng và ông háo hức cho kỳ SEA Games đầu tiên của mình.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung thông tin đội tuyển nữ vừa trở về từ chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản. Toàn đội được đảm bảo tốt về sân bãi và dinh dưỡng, đồng thời có ba trận giao hữu chất lượng. Một vài ca chấn thương từ CLB ảnh hưởng đến nhân sự, nhưng tinh thần và thể lực của đội đang ở trạng thái tốt. Mục tiêu của tuyển nữ là giữ vững vị thế và đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ.

Với futsal nam, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh đội chuẩn bị kỹ cho lịch thi đấu bốn trận trong bốn ngày. Ông mô tả đó như “bốn trận chung kết” và đặt quyết tâm đổi màu huy chương. Đội futsal nữ, qua báo cáo gửi về từ Trung Quốc, cho thấy sự tiến bộ khi hòa 2-2 trước tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu chiều cùng ngày.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của các đội tuyển và điểm lại những thành tích nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm 2025. Tính đến tối 30/11, đã có sáu đội tuyển giành quyền dự vòng chung kết châu Á 2026, mới nhất là chiến thắng 4-0 của U17 Việt Nam trước Malaysia. Theo Chủ tịch, đây là nền tảng quan trọng cho chiến lược hướng đến World Cup, bởi các VCK châu Á là môi trường rèn luyện lý tưởng.

Ông cũng cảnh báo những thách thức tại SEA Games 33, đặc biệt là xu hướng nhập tịch ngày càng phổ biến trong khu vực. LĐBĐVN yêu cầu các đội tuyển phân tích kỹ đối thủ, giữ sự tập trung và luôn thi đấu với tinh thần tôn trọng. Mỗi cầu thủ được nhắc nhở trở thành đại sứ hình ảnh của bóng đá Việt Nam, thi đấu quyết liệt nhưng luôn Fair-Play.

LĐBĐVN kỳ vọng U22 Việt Nam, tuyển nữ và futsal nữ sẽ góp mặt ở chung kết, trong khi futsal nam đặt mục tiêu cao nhất. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm được kỳ vọng sẽ giúp các đội tuyển mang đến những màn trình diễn xứng đáng, tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33.

Cùng ngày, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính - Acecook - của các đội tuyển quốc gia giai đoạn đến năm 2030, đồng thời gặp mặt, động viên các đội tuyển trước khi lên đường dự SEA Games 33 tại Thái Lan.