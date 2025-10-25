Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Việt Nam không khiếu nại bóng đá Malaysia

  • Thứ bảy, 25/10/2025 16:59 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Hoàng tử bang Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), công khai chỉ trích cách xử lý của FIFA, đồng thời khẳng định Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không gửi đơn khiếu nại.

TMJ khẳng định Việt Nam không khiếu nại vụ nhâp tịch.

Phát biểu trong buổi họp báo tại khách sạn Grand Dorsett Subang trưa 25/10 (giờ Hà Nội), TMJ cho biết: "Tôi được AFC thông báo rằng đơn khiếu nại không đến từ VFF, cũng không phải từ Tổng thư ký hay Chủ tịch VFF. Vậy mà FIFA lại sẵn sàng tiếp nhận và điều tra, thật sự rất lạ lùng".

Vị cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ nhập tịch. "Nói các cầu thủ làm giả là sai hoàn toàn. Họ là người Malaysia, điều đó được ghi trong Hiến pháp của chúng ta", ông khẳng định. "Hãy hỏi Cục Đăng ký Quốc gia nếu nghi ngờ".

TMJ cho rằng mọi câu hỏi về nguồn gốc hay huyết thống của 7 cầu thủ nhập tịch nên được gửi đến Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) – cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ quốc tịch. "Nếu NRD chấp thuận các giấy tờ mà FAM nộp, nghĩa là họ xem xét đầy đủ. Còn ai muốn biết ông bà các cầu thủ là ai thì cứ đến hỏi NRD", ông kết luận.

Theo FIFA, nhiều giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal "không khớp" với dữ liệu gốc tại quốc gia sinh của họ.

Vụ việc tạo nên sóng gió lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia. Hàng loạt tờ báo trong khu vực mô tả đây là "cơn địa chấn nhập tịch", trong khi người hâm mộ chia rẽ sâu sắc về vai trò của FAM trong quá trình tuyển chọn cầu thủ gốc nước ngoài.

Tuyên bố mới vụ bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia

Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) thẳng thắn thừa nhận không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ nhập tịch.

2 giờ trước

Tổ chức chống tham nhũng bóc trần Bóng đá Malaysia

Cơn bão chỉ trích nhằm vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vụ bê bối nhập tịch chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

24 giờ trước

23 cầu thủ nhập tịch Malaysia từ năm 2018

Kể từ năm 2018, có tới 23 cầu thủ được cấp quyền công dân Malaysia thông qua chương trình nhập tịch theo Điều 19 Hiến pháp Liên bang.

30:1824 hôm qua

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Minh Nghi

Việt Nam không khiếu nại TMJ Malaysia Việt Nam

Đọc tiếp

Chien binh Donnarumma hinh anh

Chiến binh Donnarumma

7 phút trước 17:32 25/10/2025

0

Không còn là sân khấu cho những pha phát bóng mạo hiểm của Ederson, Manchester City giờ đặt niềm tin vào Gianluigi Donnarumma.

Hien tuong 15 tuoi cua Chelsea hinh anh

Hiện tượng 15 tuổi của Chelsea

17 phút trước 17:22 25/10/2025

0

HLV Enzo Maresca cân nhắc trao cơ hội cho Mahdi Nicoll-Jazuli, tài năng 15 tuổi được ví như "Jude Bellingham mới", sau màn trình diễn gây sửng sốt tại UEFA Youth League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý