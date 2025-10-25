Việt Nam không khiếu nại bóng đá Malaysia

Hoàng tử bang Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), công khai chỉ trích cách xử lý của FIFA, đồng thời khẳng định Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không gửi đơn khiếu nại.

TMJ khẳng định Việt Nam không khiếu nại vụ nhâp tịch.

Phát biểu trong buổi họp báo tại khách sạn Grand Dorsett Subang trưa 25/10 (giờ Hà Nội), TMJ cho biết: "Tôi được AFC thông báo rằng đơn khiếu nại không đến từ VFF, cũng không phải từ Tổng thư ký hay Chủ tịch VFF. Vậy mà FIFA lại sẵn sàng tiếp nhận và điều tra, thật sự rất lạ lùng".

Vị cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ nhập tịch. "Nói các cầu thủ làm giả là sai hoàn toàn. Họ là người Malaysia, điều đó được ghi trong Hiến pháp của chúng ta", ông khẳng định. "Hãy hỏi Cục Đăng ký Quốc gia nếu nghi ngờ".

TMJ cho rằng mọi câu hỏi về nguồn gốc hay huyết thống của 7 cầu thủ nhập tịch nên được gửi đến Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) – cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ quốc tịch. "Nếu NRD chấp thuận các giấy tờ mà FAM nộp, nghĩa là họ xem xét đầy đủ. Còn ai muốn biết ông bà các cầu thủ là ai thì cứ đến hỏi NRD", ông kết luận.

Theo FIFA, nhiều giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal "không khớp" với dữ liệu gốc tại quốc gia sinh của họ.

Vụ việc tạo nên sóng gió lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia. Hàng loạt tờ báo trong khu vực mô tả đây là "cơn địa chấn nhập tịch", trong khi người hâm mộ chia rẽ sâu sắc về vai trò của FAM trong quá trình tuyển chọn cầu thủ gốc nước ngoài.