Tổ chức chống tham nhũng bóc trần Bóng đá Malaysia

Cơn bão chỉ trích nhằm vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vụ bê bối nhập tịch chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

FAM hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ các tổ chức, truyền thông và người hâm mộ Malaysia.

Tổ chức chống tham nhũng và thân hữu C4 ở Malaysia (Center to Combat Corruption and Cronyism) mới đây lên tiếng mạnh mẽ, cho rằng cách FAM xử lý vụ bê bối làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch thể hiện "sự thiếu trách nhiệm đáng lo ngại ở cấp lãnh đạo cao nhất".

Theo C4, mặc dù dư luận và người hâm mộ phẫn nộ trước việc FIFA phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả mạo, FAM "gần như không có động thái chịu trách nhiệm hay khắc phục hậu quả".

Trước đó, FAM nộp các tài liệu cho thấy ông bà của 7 cầu thủ này sinh tại Malaysia, song cuộc điều tra độc lập của FIFA phát hiện nguồn gốc thực sự của họ đến từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

C4 nhấn mạnh phản ứng của FAM chỉ dừng lại ở việc đổ cho "lỗi kỹ thuật" của nhân viên hành chính, tạm đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman, và tuyên bố sẽ thành lập "Ủy ban điều tra độc lập" nhưng đến nay chưa công bố thành phần tham dự hay kết quả.

"FAM thể hiện sự mập mờ khó chấp nhận trong toàn bộ quá trình", C4 vạch trần. "Công chúng không biết liệu FAM có trong tay giấy tờ chứng minh gốc gác Malaysia của các cầu thủ này hay không. Họ thậm chí viện dẫn các đạo luật bảo mật để né tránh công khai thông tin".

FAM từ chối công khai gốc gác 7 cầu thủ nhập tịch.

C4 yêu cầu FAM và các bên liên quan phải chịu trách nhiệm ngay lập tức, cảnh báo rằng sự im lặng kéo dài chỉ khoét sâu thêm khủng hoảng niềm tin và văn hóa trách nhiệm trong thể thao Malaysia.

Tổ chức này cũng nêu loạt câu hỏi chưa có lời giải gồm ai là người nộp các giấy tờ giả, bản chất những tài liệu đó là gì, và liệu Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail có vai trò gì trong việc phê duyệt quyền công dân gây tranh cãi này.

Tháng trước, FIFA phạt FAM và treo giò 12 tháng với mỗi nhóm cầu thủ liên quan gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Đơn kháng cáo của FAM dự kiến được FIFA công bố vào ngày 30/10, trong khi làn sóng đòi minh bạch và truy cứu trách nhiệm từ công chúng Malaysia ngày càng dữ dội.