Phát hiện khó tin về bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thực chất không trực tiếp quản lý đội tuyển quốc gia, mà giao phó toàn bộ công việc cho một đơn vị khác.

FAM được cho là không trực tiếp quản lý đội tuyển Malaysia.

Trước làn sóng chỉ trích vụ bê bối nhập tịch, chuyên gia thể thao nổi tiếng Datuk Dr. Pekan Ramli khẳng định sai lầm lớn nhất của FAM là giao phó việc quản lý đội tuyển quốc gia cho đơn vị bên ngoài, đó là Ban quản lý đội tuyển quốc gia (Malaysia NT), thay vì trực tiếp điều hành.

Báo chí Malaysia cho biết Malaysia NT trực tiếp điều hành "Harimau Malaya", còn FAM đóng vai trò trung gian. Ông ví von gay gắt: "Bây giờ FAM chẳng khác gì một nhân viên văn phòng, làm theo lệnh người khác. Khi có vấn đề, người ta chỉ việc đổ hết lỗi cho FAM".

Trả lời tờ Sukan Sinar, ông nhấn mạnh: "FAM phải chịu trách nhiệm toàn bộ về đội tuyển quốc gia. Đây là lúc để họ nhìn lại vai trò của mình, không thể tiếp tục làm "người sai vặt, chạy việc" trong chính ngôi nhà bóng đá của mình".

Trước đó, buổi họp báo chung giữa FAM và Malaysia NT nhằm giải thích về án phạt và tiến trình kháng cáo không xoa dịu được dư luận. Trái lại, nhiều người hâm mộ cho rằng buổi họp báo chỉ "nói nhiều mà không giải quyết được gì".

Ông Pekan cảnh báo rằng việc đình chỉ Tổng thư ký FAM không nên bị lợi dụng để che đậy những lỗ hổng quản trị. "Đừng tưởng đình chỉ một cá nhân là đủ. Nếu đổ hết tội cho một người và nói rằng ông ta làm giả giấy tờ, thì đó là cách trốn tránh trách nhiệm. Không thể lừa người hâm mộ như vậy", ông bức xúc.

Sự việc bắt nguồn khi FIFA xác định FAM và 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng tài liệu giả. FAM sau đó thừa nhận lỗi kỹ thuật và đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Quyết định cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 30/10.