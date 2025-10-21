Truyền thông Malaysia nổi cơn thịnh nộ

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia khi niềm tin của người hâm mộ tan vỡ, còn báo chí trong nước đồng loạt chỉ trích FAM, tạo nên "cơn thịnh nộ" chưa từng có.

Người hâm mộ, giới truyền thông không còn tin FAM sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

Chưa bao giờ những tờ báo vốn trung lập, thậm chí thân thiện với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lại đồng loạt chỉ trích, phơi bày và chất vấn cơ quan này như hiện nay. Từ The Star, New Straits Times đến Malay Mail, làn sóng phẫn nộ đang cuộn trào, biến FAM thành hình ảnh tiêu biểu của sự mất niềm tin, đổ vỡ và cả nỗi hổ thẹn quốc gia.

Tâm điểm của cơn bão là vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch - một scandal trần trụi. Ở đó, những tờ giấy giả mạo được gửi lên FIFA để hợp thức hóa tư cách khoác áo tuyển quốc gia. Khi án phạt được ban ra, người Malaysia không chỉ sốc, họ cảm thấy bị phản bội. Những cầu thủ ấy từng góp công trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, niềm tự hào từng được tung hô rầm rộ giờ hóa ra được xây trên sự gian dối.

FAM, thay vì nhận trách nhiệm, lại chọn cách quen thuộc là đổ lỗi, né tránh và im lặng. Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ như một con tốt thí rồi một "Ủy ban độc lập" được lập ra chỉ để làm dịu dư luận. Nhưng người Malaysia không còn tin. Họ đã chứng kiến quá nhiều "Ủy ban độc lập" chỉ để rồi chẳng ai chịu trách nhiệm.

Sự phẫn nộ không chỉ đến từ các cổ động viên. Ngay trong giới truyền thông, những tiếng nói từng bênh vực FAM giờ cũng đứng về phía công lý. The Star công khai lên tiếng qua cây bút kỳ cựu Rizal Hashim: "Hãy trả Harimau Malaya lại cho người Malaysia". Một lời kêu gọi vừa đau đớn vừa quyết liệt vì bóng đá bị tước khỏi tay người hâm mộ và bị thao túng bởi quyền lực, lợi ích, và sự cẩu thả.

FAM hứng chịu cơn thịnh nộ chưa từng có.

Trớ trêu thay, giữa lúc bóng đá Malaysia bị FIFA điểm danh vì gian lận, Chủ tịch danh dự Tan Sri Hamidin Mohd Amin lại rạng rỡ nhận giải thưởng "Silver Grassroots Award" ở Riyadh. Một hình ảnh khiến công chúng phẫn nộ. Trong khi FAM đang lún sâu vào khủng hoảng, người đứng đầu lại mải mê khoe thành tích trên sân khấu quốc tế.

Người Malaysia đặt câu hỏi Hamidin và các cộng sự đang đại diện cho ai? Cho bóng đá Malaysia hay cho chính họ? Vì sao một tổ chức lớn lại trở thành nơi của những cuộc họp báo né tránh, những lời hứa trống rỗng và những sai lầm mang tính hệ thống?

Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận cùng chung một giọng điệu: "Đã quá đủ rồi". Các cổ động viên đòi FAM phải giải thể, đòi những người đứng đầu từ chức, và quan trọng hơn đòi lại đội tuyển quốc gia, biểu tượng của niềm tự hào, về cho người dân.

Cơn thịnh nộ ấy không chỉ là phản ứng cảm xúc. Nó là lời cảnh tỉnh cho cả nền bóng đá đang đứng trên bờ vực. Khi báo chí - tiếng nói từng được xem là "cơ quan ngôn luận" của FAM – nay đồng loạt quay lưng, thì tổ chức này không chỉ mất quyền kiểm soát, mà mất luôn tính chính danh.

Bóng đá không thể phát triển nếu niềm tin bị rút cạn. FAM giờ không chỉ phải trả lời trước FIFA, mà còn trước hàng triệu trái tim Malaysia - những người từng yêu, từng tự hào, nhưng giờ chỉ còn thấy nhục nhã và giận dữ.

Và khi niềm tin sụp đổ, không một "Ủy ban điều tra" nào có thể hàn gắn. FAM không còn thời gian. Người hâm mộ đã giơ thẻ đỏ. Và cả quốc gia đang chờ, không phải lời xin lỗi, mà là hành động thật sự.