Án cấm thi đấu 1 năm bóc trần bóng đá Malaysia

Án phạt từ FIFA tưởng như đòn chí mạng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nhưng lại là cơn đau tim cần thiết để cứu lấy nền bóng đá đang mục ruỗng từ bên trong.

Trong khi nhiều người Malaysia vẫn bàng hoàng trước án phạt từ FIFA, cây bút Muhammad Yunus Zakariah của tờ Twentytwo13 lại nhìn nhận sự việc theo một hướng khác. Đó chính là "cơn đau tim cần thiết" để cứu sống bóng đá Malaysia.

Theo Zakariah, điều khiến ông lo lắng không phải là mức phạt, mà khả năng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Khi ấy, giới chức sẽ buộc phải mở rộng điều tra và toàn bộ sự yếu kém, cẩu thả và tự hủy trong hệ thống điều hành bóng đá Malaysia sẽ bị phơi bày không sót một góc tối nào.

Thực tế, FAM đang chiến đấu để bảo vệ điều gì? Danh dự? Uy tín? Hay chỉ là nỗi sợ bị gắn mác gian lận? Zakariah cho rằng cái mà FAM đang cố che giấu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đó là một hệ thống thối rữa đến tận gốc, nơi năng lực và trách nhiệm bị bóp nghẹt bởi những thế lực vô hình phía sau.

Ông ví FAM như "một cơ quan bị thao túng", nơi các quyết định được đưa ra không phải vì lợi ích của bóng đá, mà vì sự tồn tại của một thế lực thứ 3 - quyền lực ngầm có khả năng chi phối mọi ngóc ngách. Kết quả là những vấn đề nghiêm trọng đều bị xử lý hời hợt, hoặc chìm vào im lặng.

Tuyển thủ quốc gia Faisal Halim bị tạt axit giữa ban ngày, nhưng vụ án lại khép lại chóng vánh với kết luận "không tiếp tục điều tra". Trong khi đó, ở thượng tầng, cảnh tượng không khác gì một vở hài chính trị. Cựu Chủ tịch quay lại làm "Chủ tịch danh dự", người kế nhiệm biến mất không lời từ biệt. Cả hệ thống vận hành trong bóng tối và làm tê liệt mọi nỗ lực cải cách.

FAM chưa thể công khai nguồn gốc thật sự của 7 cầu thủ nhập tịch.

Zakariah khẳng định đến lúc phải chấp nhận liều thuốc mạnh. FIFA phải đình chỉ hoàn toàn FAM. "Một năm không được thi đấu quốc tế, không nhận tài trợ từ AFC hay FIFA, nghe có vẻ tàn khốc, nhưng chính cú sốc này mới đủ để phá vỡ guồng máy cũ và buộc hệ thống phải tái thiết", Zakariah quyết liệt.

Án phạt - nếu xảy ra, sẽ mở đường cho Ủy ban Bình thường hóa (Normalisation Committee) của FIFA can thiệp, giống như đội gìn giữ hòa bình trong thế giới bóng đá. Họ sẽ tháo rời bộ máy cũ, làm sạch toàn bộ cấu trúc và xây dựng một FAM mới - độc lập, minh bạch và trung thành duy nhất với bóng đá Malaysia.

Một nền bóng đá không thể trưởng thành nếu cứ sợ đau. Và đôi khi, cú sốc từ FIFA lại chính là liều thuốc mạnh nhất để hồi sinh. Bóng đá Malaysia không cần thêm những bản báo cáo "rút kinh nghiệm", những lời hứa về "cải tổ toàn diện". Thứ mà họ cần là một cú dừng đột ngột, một khoảng lặng buộc tất cả phải soi lại mình.

Nếu án phạt của FIFA thật sự ập xuống, đó không phải dấu chấm hết mà là khởi đầu của một chương mới. Chương của sự thật, trách nhiệm và tái sinh. Bởi chỉ khi trái tim ngừng đập trong đau đớn, người ta mới biết mình phải sống khác đi. Và có lẽ, với FAM, cơn đau tim này là cơ hội cuối cùng để bóng đá Malaysia tìm lại mạch sống của chính mình.

"Trong cơn bi kịch ấy, điều đáng sợ nhất không phải bị phạt, mà là không dám thay đổi. Vì đôi khi, chỉ có cú tát trời giáng từ FIFA mới mới làm trái tim bóng đá Malaysia đập trở lại", nhà báo Zakariah kết luận.