Cảnh trái ngược gây sốt ở trận thắng của U23 Việt Nam

  • Thứ bảy, 10/1/2026 10:11 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Trận thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước Kyrgyzstan được phản chiếu rõ nét trên băng ghế dự bị khi hình ảnh tương phản lan truyền mạnh mẽ khắp mạng xã hội.

U23 Viet Nam anh 1

Hình ảnh trái ngược giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan.

Một bên là các cầu thủ áo đỏ với ánh mắt háo hức, kèm nụ cười khi U23 Việt Nam tiến gần tới chiến thắng. Ở phía đối diện, những gương mặt áo xanh lại lộ rõ sự mệt mỏi, căng thẳng và bất lực khi thời gian trôi về những giây cuối.

Trong bức ảnh được chụp ở thời điểm bù giờ, bảng tỷ số hiển thị Kyrgyzstan thua Việt Nam 1-2. Trên băng ghế của U23 Việt Nam, các cầu thủ dự bị ngồi thẳng người, cười tươi dõi theo từng pha bóng với sự tập trung cao độ.

Ngược lại, phía Kyrgyzstan là những dáng người ngả lưng, hai tay ôm đầu, ánh mắt thất thần. Hình ảnh phản ánh áp lực đè nặng khi họ nỗ lực suốt 90 phút nhưng trắng tay. Sự tương phản đủ nói lên chênh lệch về tâm thế ở thời khắc quyết định.

Chiến thắng giúp U23 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, mở toang cánh cửa vào tứ kết. Nhưng hơn cả con số, điều đáng giá là bản lĩnh được thể hiện. Dù bị gỡ hòa và chịu sức ép lớn, đội bóng áo đỏ vẫn giữ nhịp chơi, duy trì cường độ và tung đòn kết liễu đúng lúc.

Ở lượt cuối, U23 Việt Nam không thua U23 Saudi Arabia là sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Tiền đạo mang số áo lạ là phát hiện của U23 Việt Nam

Nhìn vào chiếc áo số 2 trên lưng Nguyễn Lê Phát, nhiều người lầm tưởng anh là hậu vệ, nhưng trên sân, tiền đạo trẻ chơi bóng với tư duy và bản năng của một trung phong thực thụ.

2 giờ trước

Bảng đấu khó lường nhất VCK U23 châu Á 2026

Bảng A VCK U23 châu Á 2026 trở nên cực kỳ khó đoán bởi ngay cả U23 Kyrgyzstan vẫn còn cơ hội chen chân vào tứ kết dù toàn thua sau 2 lượt trận.

2 giờ trước

Báo Thái Lan ngả mũ trước U23 Việt Nam

Tờ Siam Sports dành sự chú ý đặc biệt cho chiến thắng kịch tính 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại lượt trận thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối 9/1.

4 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

    U23 Viet Nam khien bao chi Trung Quoc thay doi cach nhin hinh anh

    U23 Việt Nam khiến báo chí Trung Quốc thay đổi cách nhìn

    41 phút trước 09:50 10/1/2026

    0

    Dưới góc nhìn của báo chí Trung Quốc, chiến thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 không còn được xem là hiện tượng nhất thời, mà là dấu hiệu của một tập thể trẻ đạt đến độ chín về tổ chức và bản lĩnh thi đấu.

    Khi 6 diem chua du an toan cho U23 Viet Nam hinh anh

    Khi 6 điểm chưa đủ an toàn cho U23 Việt Nam

    1 giờ trước 09:28 10/1/2026

    0

    U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 dù đã thắng hai trận, kịch bản từng khiến nhiều trụ cột hiện tại rơi nước mắt cách đây ba năm.

