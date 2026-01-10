Cảnh trái ngược gây sốt ở trận thắng của U23 Việt Nam

Trận thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước Kyrgyzstan được phản chiếu rõ nét trên băng ghế dự bị khi hình ảnh tương phản lan truyền mạnh mẽ khắp mạng xã hội.

Hình ảnh trái ngược giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan.

Một bên là các cầu thủ áo đỏ với ánh mắt háo hức, kèm nụ cười khi U23 Việt Nam tiến gần tới chiến thắng. Ở phía đối diện, những gương mặt áo xanh lại lộ rõ sự mệt mỏi, căng thẳng và bất lực khi thời gian trôi về những giây cuối.

Trong bức ảnh được chụp ở thời điểm bù giờ, bảng tỷ số hiển thị Kyrgyzstan thua Việt Nam 1-2. Trên băng ghế của U23 Việt Nam, các cầu thủ dự bị ngồi thẳng người, cười tươi dõi theo từng pha bóng với sự tập trung cao độ.

Ngược lại, phía Kyrgyzstan là những dáng người ngả lưng, hai tay ôm đầu, ánh mắt thất thần. Hình ảnh phản ánh áp lực đè nặng khi họ nỗ lực suốt 90 phút nhưng trắng tay. Sự tương phản đủ nói lên chênh lệch về tâm thế ở thời khắc quyết định.

Chiến thắng giúp U23 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, mở toang cánh cửa vào tứ kết. Nhưng hơn cả con số, điều đáng giá là bản lĩnh được thể hiện. Dù bị gỡ hòa và chịu sức ép lớn, đội bóng áo đỏ vẫn giữ nhịp chơi, duy trì cường độ và tung đòn kết liễu đúng lúc.

Ở lượt cuối, U23 Việt Nam không thua U23 Saudi Arabia là sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.