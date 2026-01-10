Tiền đạo mang số áo lạ là phát hiện của U23 Việt Nam

Nhìn vào chiếc áo số 2 trên lưng Nguyễn Lê Phát, nhiều người lầm tưởng anh là hậu vệ, nhưng trên sân, tiền đạo trẻ chơi bóng với tư duy và bản năng của một trung phong thực thụ.

Với nhiều người, bàn mở tỷ số của U23 Việt Nam trước Kyrgyzstan đến từ chấm phạt đền chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó là lát cắt rõ nét về giá trị của Nguyễn Lê Phát, cái tên dần bước ra ánh sáng để trở thành phát hiện lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Phút 14, Lê Phát không chỉ nhanh hơn hậu vệ đối phương nửa nhịp, mà còn cho thấy bản năng của một trung phong thực thụ. Cú chạm bóng trong vùng cấm buộc hậu vệ Kyrgyzstan phải ra chân trong tuyệt vọng, và quả phạt đền là kết quả tất yếu. Văn Khang hoàn tất nhiệm vụ trên chấm 11 m, nhưng công đầu thuộc về chàng tiền đạo 18 tuổi với khả năng chọn vị trí và phản xạ cực nhanh.

Tuy nhiên, pha bóng đó mới là bề nổi của màn trình diễn đáng chú ý. Lê Phát vốn không nằm trong nhóm được kỳ vọng trước giải. Anh chỉ được điền tên vào danh sách cuối cùng nhờ chấn thương của Bùi Vĩ Hào.

Thậm chí tại SEA Games 33, tiền đạo này chủ yếu ngồi dự bị. Vậy mà tại sân chơi châu lục, trong môi trường khắc nghiệt hơn nhiều, Lê Phát lại thể hiện hình ảnh của một trung phong hiện đại, thông minh và đầy tiềm năng.

Điều làm nên sự khác biệt ở Lê Phát không nằm ở tốc độ hay sức mạnh thuần túy, mà ở cách anh chơi bóng. Những cú chạm một nhịp gọn gàng giúp U23 Việt Nam thoát pressing hay những pha quay lưng làm tường tạo ra không gian cho tuyến hai băng lên thật sự khác biệt.

Trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik, đó là một mảnh ghép cực kỳ quan trọng. U23 Việt Nam không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tình huống leo biên hay bóng dài; họ có thể đánh trung lộ nhờ một trung phong biết kết nối.

Pha chạm bóng rất nhạy cảm của Lê Phát trong vùng cấm.

Các con số cũng phần nào phản ánh tầm ảnh hưởng ấy. Trong 71 phút trên sân, Lê Phát bị phạm lỗi hai lần, mang về quả phạt đền, tung ra cú dứt điểm trúng đích duy nhất, đồng thời còn đóng góp 2 pha tắc bóng và 4 tình huống hỗ trợ phòng ngự. Đó không phải là thống kê của một tiền đạo chỉ chờ bóng, mà của một cầu thủ tham gia đầy đủ vào cấu trúc vận hành của đội.

Không phải ngẫu nhiên HLV Kim Sang-sik trao niềm tin cho Lê Phát ngay từ đầu giải với 2 trận đá chính liên tiếp, còn Viktor Lê ngồi dự bị. Trong trận giao hữu thua U23 Syria 1-2 trước giải, chính Lê Phát là người ghi bàn, và đó có lẽ là bước ngoặt lớn cho tài năng trẻ này.

Nhưng quan trọng hơn, trong những buổi tập, tiền đạo trẻ mới 18 tuổi cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng về tư duy chơi bóng. Đây là điều mà chiến lược gia Hàn Quốc luôn đặt lên hàng đầu.

Dĩ nhiên, Lê Phát còn nhiều thứ phải hoàn thiện, đặc biệt là khâu dứt điểm. Nhưng rất lâu rồi, người hâm mộ Việt Nam mới thấy một trung phong trẻ chơi bóng theo cách thông minh, gọn gàng và biết kết nối ở đấu trường châu Á.

Và khi "số 2" chơi như một trung phong đúng nghĩa, đó là dấu hiệu của một phát hiện lớn cho U23 Việt Nam. Nếu tiếp tục được đặt niềm tin và phát triển đúng hướng, Lê Phát hoàn toàn có thể trở thành trung phong xuất sắc của bóng đá Việt Nam.

