HLV Saudi Arabia nói về trận cầu 'sinh tử' với U23 Việt Nam

Rạng sáng 10/1, HLV U23 Luigi Biagio thừa nhận U23 Saudi Arabia tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm tại bảng A VCK U23 châu Á sau thất bại 2-3 trước U23 Jordan.

HLV U23 Saudi Arabia thất vọng khi để thua U23 Jordan.

Trận thua khiến thầy trò HLV Luigi Biagio không còn đường lùi. Họ buộc phải đánh bại U23 Việt Nam ở lượt đấu cuối vào lúc 23h30 ngày 12/1 nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Sau trận, HLV Luigi Biagio không giấu nổi sự thất vọng. Ông khẳng định: "Đây là một trận đấu rất khó, đặc biệt là trong hiệp một. Chúng tôi dẫn trước nhưng không kiểm soát được thế trận. Đội không tìm ra khoảng trống và không thể triển khai lối chơi như mong muốn".

"Chúng tôi chơi tốt hơn ở hiệp hai, nhưng chừng đó là chưa đủ. Bây giờ, đội phải sửa sai và tập trung toàn bộ cho trận gặp Việt Nam", chiến lược gia người Italy nói thêm. "Các cầu thủ đều hiểu đây là trận đấu mang tính sống còn, vì vậy Saudi Arabia buộc phải ra sân với tinh thần quyết liệt nhất nếu muốn giành chiến thắng".

Saudi Arabia nhập cuộc tốt và vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Rakan Al Ghamdi. Tuy nhiên, các bàn thắng Ali Al Azaizeh trong hiệp một giúp Jordan lấy lại sự tự tin và thế trận.

Sang hiệp hai, Musab Al Juwayr đưa Saudi Arabia trở lại vạch xuất phát ở phút 60, nhưng chỉ hơn 10 phút sau, Mahmoud Khrouba ghi bàn quyết định, khiến đội chủ nhà choáng váng.

Với kết quả này, bảng A trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. U23 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối, nắm lợi thế lớn. Jordan vươn lên đứng nhì với 3 điểm và hiệu số -1, còn Saudi Arabia tụt xuống thứ 3 dù cùng có 3 điểm, do thua đối đầu. Kyrgyzstan chưa có điểm nào và gần như hết cửa.

