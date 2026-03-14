Báo Pháp gọi màn trình diễn của Endrick 'gây bực bội'

Endrick ghi bàn giúp Lyon thoát thua trước Celta Vigo, nhưng không thể làm hài lòng truyền thông Pháp.

Trong trận hòa 1-1 của Lyon trước Celta Vigo tại sân Balaidos thuộc vòng 1/8 Europa League hôm 13/3, Endrick ghi bàn gỡ hòa ở phút 87. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền đạo người Brazil vẫn bị báo chí Pháp đánh giá khắt khe.

Tờ L'Equipe chỉ chấm Endrick 4/10 điểm, thậm chí mô tả màn trình diễn của anh "gây bực bội". Theo tờ nhật báo thể thao nổi tiếng của Pháp, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid thường xuyên chọn vị trí chưa hợp lý và thiếu chính xác trong các pha xử lý.

Trước khi ghi bàn, Endrick có 2 cơ hội đáng chú ý. Một cú sút xa đầy lực ở phút 30 đi chệch khung thành. Chín phút sau, anh tiếp tục bỏ lỡ pha đánh đầu trong vòng cấm. L'Equipe đánh giá điểm sáng hiếm hoi của Endrick là quả tạt chuẩn xác cho Roman Yaremchuk ở phút 76. Sau đó, tiền đạo người Brazil tận dụng sai lầm của thủ môn để ghi bàn gỡ hòa bằng chân trái.

Dù vậy, nhìn vào các con số thống kê, màn trình diễn của Endrick không hề tệ. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 94% (27/28), tung ra 7 cú sút, trong đó có 2 lần trúng đích, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG 0,7. Tiền đạo 18 tuổi cũng thực hiện 16 pha rê bóng, đạt tỷ lệ thành công 50%, cho thấy anh liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Endrick còn tạo ra hai cơ hội rõ ràng từ các quả tạt cho Corentin Tolisso và Yaremchuk. Nếu các đồng đội tận dụng tốt hơn, cách nhìn nhận về trận đấu của anh có thể đã khác.

Tình thế của Lyon cũng không dễ dàng. Đội bóng của HLV Paulo Fonseca thiếu hàng loạt trụ cột ở trận đấu thuộc khuôn khổ Europa League. Trong bối cảnh đó, Endrick gần như là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công.

Kể từ khi gia nhập Lyon theo dạng cho mượn hồi tháng 1, Endrick có 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng với 6 bàn và 4 kiến tạo. Con số này đủ để cho thấy tiềm năng của tài năng trẻ Brazil. Tuy nhiên, tại Pháp, kỳ vọng dành cho anh vẫn rất lớn.

Sau khi bị Lens loại khỏi Coupe de France, Lyon gần như đặt toàn bộ hy vọng vào Europa League để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn một thập kỷ. Điều đó cũng đồng nghĩa Endrick sẽ tiếp tục là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Ở Pháp, mỗi bước chạy của anh đều được soi rất kỹ. Và với truyền thông nơi đây, một bàn thắng đôi khi vẫn là chưa đủ.

